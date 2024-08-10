每周一天耍廢她卻摘下地特狀元 認清自己是備考關鍵

考公職的全職考生面對許多壓力，備考時往往戰戰兢兢、不敢鬆懈，楊子儀卻讓自己每周放假「耍廢」一天，反而考上112年地方特考三等人事行政高雄區狀元。「適度休息才可以全力衝刺」，她形容自己是「短衝型選手」，認為考生只要面對自己、了解自己、「對自己誠實」，就能找到最適合自己衝刺的備考方式。

楊子儀大學念的是國語文學系，曾經想過當老師。有一年的時間，她每周三下午都去偏鄉國小當課輔老師，發現當老師要對學生的人生負責「太沉重」。大四快畢業時，她決定考公職當公務人員。

楊子儀備考兩年半，總共考了三次。低潮時她曾「甚麼也讀不下去」，每天機械式地寫模擬考題目，成績也差。她的解決之道是給自己一段時間默念「我很爛」，「 把不好的想法留在這段時間，過了就過了。」果然過了這段「我很爛」的時間之後，她變得積極向上，努力念書把不懂的弄到懂。楊子儀認為備考「對自己誠實很重要」， 考生先誠實面對自己，就能知道未來如何改進。

談到讀書秘訣，她說自己的心得是老師教完兩天以內要重新翻讀一次內容，如此才可以加深印象。而讀教材必須先理解、 把關鍵字記下 ，才能用自己的話寫出，申論題才可以好好發揮 。

組讀書會也是楊子儀的秘密武器。她和兩名同學一起組成三人讀書會，考前三個月、每周輪流訂一個主題討論，透過互相交流討論加深印象。她分析，這種讀書會因為考生之間的競爭關係，激勵彼此互相鞭策、不會得過且過；而大家都是考生，背不出來也不會感到羞恥。最後組成讀書會的三個人，有兩個人都拚到狀元。