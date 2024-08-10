自訂耍廢日 短衝考生變地特狀元

準備國考的全職考生有許多壓力，備考時往往戰戰兢兢、不敢鬆懈，楊子儀卻每周放假「耍廢」一天，反而考上一一二年地方特考三等人事行政高雄區狀元。「適度休息才可以全力衝刺」，她形容自己是「短衝型選手」，考生只要面對自己、了解自己、「對自己誠實」，就能找到最適合自己衝刺的備考方式。

楊子儀大學念的是國語文學系，曾想過當老師，但發現當老師要對學生的人生負責「太沉重」。大四快畢業時，決定考公職當公務人員。

楊子儀備考兩年半，總共考了三次。低潮時曾什麼也讀不下去，她的解決之道是給自己一段時間默念「我很爛」，「 把不好的想法留在這段時間，過了就過了。」果然過了這段「我很爛」的時間後，她變得積極向上。

談到讀書祕訣，她說，老師教完，兩天內要重新翻讀一次，才可加深印象，且讀教材必須先理解、把關鍵字記下 ，才能用自己的話寫出，申論題才好發揮。

組讀書會也是楊子儀的祕密武器。她和兩名同學組成三人讀書會，考前三個月，每周輪流訂一個主題討論。她分析，讀書會可激勵彼此互相鞭策。

楊子儀形容自己是「短衝型」考生，讀書和休息必須充分分開。她每天早上七時起床、直接去補習班讀書，念到晚上八時回家就把書本闔起。每周訂一天「耍廢日」，周一到周五拚盡全力，周六讓自己充分休息；周日則是「暖機日」，為下一周全力衝刺準備。她鼓勵考生，低潮時給自己放空放鬆的時間，「時間到了」就會找到方向。