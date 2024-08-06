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公家機關連續2新人「做3天就離職」！主管這理由飆罵 網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己近期才剛入職某單位，但做3天就想離職，竟被主管臭罵一頓，並以很難請人為由強迫留人。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己近期才剛入職某單位，但做3天就想離職，竟被主管臭罵一頓，並以很難請人為由強迫留人。示意圖／Ingimage

近年公職報考率雖然有降低，但還是有不少人想投入公職。一名女網友分享，自己近期才剛入職某單位，但做3天就想離職，竟被主管臭罵一頓，並以很難請人為由強迫留人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「入職三天想離職」為題，指出自己近期剛到職，做了三天後，覺得自己不太適合公家體系，決定向主管提出離職，沒想到竟被臭罵一頓，也得知前人也是只做3天就轉調其他單位。

這名女網友進一步說明，主管目前不讓她離職，也不能曠職不去上班，否則除了扣薪外，還要反過來賠錢，讓她相當擔心發問「我可以直接曠職3天被開除就好嗎？曠職3天還要上離職簽嗎？真的需要賠錢嗎？」。

貼文一出後，讓許多網友都替原PO打抱不平，紛紛表示「弄到連續2個人都3天走，感覺機關或科室的問題比較大」、「科長的確是該煩惱，被分到2個人都走了，後續再跟上面要人應該更困難，但乾你屁事呢」、「不至於賠錢，但建議您還是寫個簡單的離職簽好了」、「科長都不知道自己是雷包嗎…反正你都不待公家了想幹嘛就幹嘛」。

另外，也有不少網友給出實用建議，紛紛回應「妳瘋起來他們才會怕，離職的最大」、「直接曠職不就好了嗎？反正都不幹了」、「離職最大，這道理在哪都適用，民間機關適用，公家機關絕對適用到爆」、「敢威脅妳就直接曠職，到時候看誰緊張」、「離職最大，妳在擔心什麼？剛出社會嗎」、「新人才剛進來，要走還敢罵？ 趕快走是上策」。

Dcard 主管 公務員 離職

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