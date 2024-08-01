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離島特考首次開辦 12月7日起與地方特考同時舉行

中央社／ 台北1日電
地方特考示意圖。聯合報系資料照片
地方特考示意圖。聯合報系資料照片

考試院說，院會今天通過民國113地方特考與離島特考，將從12月7日起同時舉行，今年首次開辦離島特考，與地方特考合計暫定需用名額為1749名，並從9月10日開始受理報名。

考試院發布新聞稿表示，院會今天通過113年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，將在12月7日起同時舉行。

考試院說，地方特考筆試訂於12月7日到9日舉行，分設台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖及金門等14個考區同時舉行，採分區錄取、分區分發方式辦理。

考試院表示，此外，三等考試公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師類科及四等考試客家事務行政類科第二試口試，則預訂於114年4月12日在台北考區舉行。

考試院說，為使澎湖縣、金門縣及連江縣的公務人才考選，能符應機關用人及育才需要，今年起增辦離島特考，並與地方特考同時舉行，由離島三縣依年度任用需求，擇一種考試提報需用名額，且採分區錄取、分區分發方式辦理。

考試院指出，今年首次開辦的離島特考，連江縣政府提報缺額43名，因此設連江縣錄取分發區。第一試筆試訂於12月7日到8日在馬祖考區舉行；第二試口試則預訂在114年3月15日在台北考區舉行。

考試院表示，這2項考試合計暫定需用名額為1749名，其中地方特考三等考試設一般行政等52個類科，暫定需用名額1025名；四等考試設一般行政等46個類科，暫定需用名額681名，合計暫定需用名額1706名。

考試院說，離島特考三等考試設一般行政等12個類科，暫定需用名額23名；四等考試設一般行政等13個類科，暫定需用名額20名，合計暫定需用名額43名。

考試院表示，有關這2項考試各類科組別需用名額情形，將公告在考選部網站；應考資格、應試科目、試題題型、成績計算等事項，分別依照各該考試規則等規定辦理。

澎湖縣 獸醫師 考試院

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