曾經的「鐵飯碗」沒人想做？ 網不認同：仍很難考但高薪不易

隨著科技發展日新月異，各式各樣新興產業也在生活中挖掘出不少人才，而早期大家公認的「鐵飯碗」被網友拿出來討論比較，詢問「公務員月薪6萬會有人想做嗎？」

一名網友在PTT論壇以「公務員月薪6萬 大家會想做嗎」為題發文，表示公務員現在根本沒人要做，現今勞工平均薪資4.5萬元，若公務員薪水有6萬元，大家會想做嗎？

文章一出便引起討論，部分網友認為想要薪水6萬元根本沒這麼容易，「6萬至少要高考5年以上」、「現在連高考三級都沒6萬」、「6萬已經是高級公務員了」、「沒高考的公務員都是低薪，重點是還要幹到65歲」。

依照公職王近期分析，初任公務人員薪水三等大約53K、四等41K、五等則只有33K，若想提高薪資，需經由升等考及考績升職等管道升遷，且達到法定要件才能參加，並非所有現職公務人員都可以參加，考試又細分為「簡任升等考」及「薦任升等考」二種，約每二年舉辦一次。想要公職月收入6萬元，並非想像中的這麼簡單。

而原PO文中提及「公務員現在根本沒人要做」，有人直指並非事實，「一堆人考，這叫沒人做？」、「是不是很多人以為公務員全部都是行政？」、「公務員這麼多人考，哪裡沒人想做」、「搶著作吧」。也有網友認為，「月薪6萬在全國薪資結構已經pr70，贏過全國70%全職工作者」、「（公職）報考人數減少是因為少子化，跟薪水無關」、「公務員的福利比一堆公司好多了」，可見公務員在不少網友心中還是令人嚮往的職業。