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「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

聯合新聞網／ 綜合報導
準備國家考試，往往需要過人的決心與毅力，新聞示意圖，非提及當事者。圖／聯合報系資料照片
準備國家考試，往往需要過人的決心與毅力，新聞示意圖，非提及當事者。圖／聯合報系資料照片

準備國家考試，往往需要過人的決心與毅力。一名公務員網友在Dcard分享自身經歷，從五年前全職備考、意外上榜，卻在體驗到如煉獄般的公職生活後，決定重回考場「拚一次」，最後在短短2個月的準備下，竟以正取成績考上高考，種種辛酸血淚，引起網友們熱烈討論。

原PO回想五年前還是個全職考生，家人給了充分的時間及金錢讓他專心備考，也為自己設下兩年時限，很不幸地，一路走來卻不太順遂，第一次上考場成績慘不忍睹，直到第二年報了課程，高普考成績終於有了顯著提升。眼見時限將至，原PO最後還是落榜了，同年考了地特四等，結果離上榜只差一名，仍以失敗告終。

原PO表示，好險家人願意再給一年的時間，第三年考完高普考後原本覺得沒望了，不料普考居然因增額錄取上榜，最後分發到南部縣市。沒想到，原PO遇到有被害妄想症且有霸凌傾向的主管，在職場上過得很痛苦，那段時間不僅心理狀態不太好，免疫力也因此下降頻看醫生，直言「不懂這樣的人生到底意義在哪」，跟理想中的公職生活差好多。

隔年，原PO同事受不了主管的病態心理憤而裸辭，當下他沒有一句怨言，馬上把同事的工作全部接下，不料卻遭主管莫名飆罵「不爽就自己考走」。那時，雖然原PO早就報名高考，但一直沒有認真準備，都是隨便翻翻看看，這次的事件也成激發他潛力的關鍵契機，每天下班就衝便利商店買兩瓶能量飲，一天更只睡兩個小時，讓他差點忘記什麼叫「睡覺」。

原PO坦言，雖然半工半讀又只有努力兩個月，準備真的不能算足夠，但最後居然真的上榜了。放榜當天早上，他在文昌帝君面前又跪又站超過一個小時，時間一到便趕快拿出手機查榜，網頁還在跑時，Line已跳出十幾則祝賀訊息，直到看見自己名字的剎那，原PO早顧不得廟裡還有好多人，開心到哭得一把鼻涕一把眼淚，馬上跪下來謝謝文昌帝君、打電話回家跟家人報喜。

文末，原PO表示自己不是天資聰穎的考生，喊話眾網友別相信自己無法金榜題名，「別再說自己不行了，別再為自己找理由跟藉口，你只是不夠絕望」。

如今被分發到北部的單位，原PO直呼過得很開心，雖然步調很快工作也很多，但長官、同事都是正常人比什麼都重要，他也勉勵所有備考生、公務人員不要放棄，「當你熬過去就是你的」。對此，網友們紛紛留言獻上祝福，「恭喜，人在絕境爆發的潛能是無敵的」、「恭喜你終於填到好缺」、「很厲害，總算苦盡甘來」、「推！危機就是轉機，絕處逢生！絕望讓人奮發圖強，謝謝鼓勵」。

Dcard 主管 公務員 職場 高普考

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