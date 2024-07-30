颱風阻交通 司法官、律師考試明天前可申請換考區
考選部今天說，司法官、律師考試第一試訂於8月3日舉行，因颱風凱米造成花蓮與台北間陸上交通中斷，居住花東地區應考人原選填台北考區者，可在8月1日中午12時前，申請變更考區應試。
考選部透過新聞稿表示，民國113年公務人員特種考試司法官考試第一試、113年專門職業及技術人員高等考試律師考試第一試，定於8月3日同時舉行，共設台北、台中、高雄等3考區。
考選部說，由於颱風凱米造成花蓮與台北之間陸上交通中斷情況，如居住在花東地區的應考人，原選填台北考區者，有更改考區需求，請依「考選部因應重大天然災害臨時更改應考人考區或試區處理要點」規定，在8月1日中午12時前，申請更改到高雄或台中考區應試。
考選部表示，應考人也可在考試後15日內申請退還報名費；考選部將評估交通狀況、這次考試所設置考區量能、對應考人最有利等原則盡速處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言