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颱風阻交通 司法官、律師考試明天前可申請換考區

中央社／ 台北30日電
颱風凱米造成全台各地災情，考選部今指出，醫事人員考試將如期於周末舉行，若考生因交通中斷無法至原考區應試，可申請更改考區。圖／聯合報系資料照片
颱風凱米造成全台各地災情，考選部今指出，醫事人員考試將如期於周末舉行，若考生因交通中斷無法至原考區應試，可申請更改考區。圖／聯合報系資料照片

考選部今天說，司法官、律師考試第一試訂於8月3日舉行，因颱風凱米造成花蓮與台北間陸上交通中斷，居住花東地區應考人原選填台北考區者，可在8月1日中午12時前，申請變更考區應試。

考選部透過新聞稿表示，民國113年公務人員特種考試司法官考試第一試、113年專門職業及技術人員高等考試律師考試第一試，定於8月3日同時舉行，共設台北、台中、高雄等3考區。

考選部說，由於颱風凱米造成花蓮與台北之間陸上交通中斷情況，如居住在花東地區的應考人，原選填台北考區者，有更改考區需求，請依「考選部因應重大天然災害臨時更改應考人考區或試區處理要點」規定，在8月1日中午12時前，申請更改到高雄或台中考區應試。

考選部表示，應考人也可在考試後15日內申請退還報名費；考選部將評估交通狀況、這次考試所設置考區量能、對應考人最有利等原則盡速處理。

司法官 花蓮 颱風

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