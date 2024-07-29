高中以下學校教師資格考放榜 通過率52.2%

113年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今天公布成績，今年到考人數9620人、5022人通過，通過率52.2%，比去年（51.6%）略提升。

教育部今天發布新聞稿指出，113年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試於6月16日舉行，教師資格考試屬於門檻性質評量，成績達標準即為通過；依據「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試辦法」規定，應試科目總成績平均滿60分、應試科目不得有2科成績均未滿50分且不得有1科成績為0分，符合前述條件者即為通過。

113年高中以下學校教師資格考有9620人到考，符合通過條件的應考人共5022人，包括特殊教育師資類科538人、中等學校師資類科1951人、國小師資類科1571人、幼兒園師資類科962人，榜單已公告於網站（https://tqa.rcpet.edu.tw）。

教育部表示，教師資格考成績單於放榜後同步開放應考人自行查詢列印，應考人可於7月29日至10月31日期間自行上網列印成績單；若需要申請成績複查者，請於8月1日下午3時前上網申請「成績複查」。

師資培育法自民國107年2月1日修正施行後，教師資格考受理應考人依「先考試後實習」新制應試，此類應考人通過教師資格考試後，可向師資培育大學申請修習教育實習；至於採行舊制已完成教育實習課程，並參加教師資格考的應考人，通過考試後，可由原師培大學協助申請教師證書。