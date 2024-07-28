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華語教學能力認證1638人報考 9月16日開放查詢成績

中央社／ 台北28日電

113年教育部對外華語教學能力認證考試今天考完，共1638人報考，各科到考率平均約8成5，預定9月16日開放網路查詢成績並寄發考試成績單。

教育部今天發布新聞稿指出，113年教育部對外華語教學能力認證考試於7月27、28日舉行，27日進行「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」4科的筆試，28日舉行「華語口語與表達」科目考試，分5場次採口說錄音答題方式進行。

根據教育部資料顯示，今年共1638人報考，各科到考率約8成4到8成6，筆試題目、選擇題標準答案及「華語口語與表達」題目已公告於教育部網站，供各界查詢；兩天考試均無重大違規，預定9月16日開放網路查詢成績並寄發成績單。

教育部提到，應考人如對教育部公布答案有疑義，可依教育部「對外華語教學能力認證考試試題答案疑義提出注意事項」規定，於試題答案公布隔日起3天內（7月31日前，以郵戳為憑）提出，也可於期限前傳真至台大教務處研究生教務組（傳真號碼：02-2363-4383）。

教育部 華語

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