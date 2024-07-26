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凱米災後逢國考 考選部：考生交通中斷可更改考區

中央社／ 台北26日電
颱風凱米造成全台各地災情，考選部今指出，醫事人員考試將如期於周末舉行，若考生因交通中斷無法至原考區應試，可申請更改考區。圖／聯合報系資料照片
颱風凱米造成全台各地災情，考選部今指出，醫事人員考試將如期於周末舉行，若考生因交通中斷無法至原考區應試，可申請更改考區。圖／聯合報系資料照片

颱風凱米帶來豪雨造成全台各地災情，考選部今天指出，民國113年11項醫事人員考試將如期於周末舉行，但若考生因交通中斷無法至原考區應試，可於今天下午5時前向考選部申請更改考區，或申請退還報名費。

考選部透過新聞稿指出，113年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、113年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，將於27日至29日如期舉行。

考選部表示，如有因凱米颱風造成應試考區交通中斷情況，致無法於原定考區應試者，請應考人依據「考選部因應重大天然災害臨時更改應考人考區或試區處理要點規定」，於今天下午5時前向考選部申請更改考區應試，或於考試後15日內申請退還報名費，考選部將評估交通狀況、此次考試所設置考區量能、對應考人最有利等原則盡速處理。

凱米颱風 職業 醫師

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