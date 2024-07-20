曾差0.5分落榜打擊更大 她靠家人陪唱衝出高考死亡之組

高普考一般行政報考人數多、錄取率超低，今年創下萬人報名搶300多名職缺的紀錄，被稱為「死亡之組」。 林宜芃去年卻擠進這兩個超窄之門，同時錄取高考一般行政與普考一般行政。她謙稱自己靠苦工考上，但備考三年家人一路相伴，甚至會在周日帶她唱KTV減輕壓力，家人的溫暖讓她無後顧之憂、充滿拚勁。她的爺爺、父親都是公務員，如今一家三代都是公務員。

林宜芃畢業於台東大學華語文學系，畢業後當過國小生輔老師、出版社編輯與網頁後台。當老師時必須陪孩子住校、每晚夜巡加早起，她返家時經常感冒病倒，父親看在眼中相當擔心。林宜芃的爺爺、爸爸和叔叔、嬸嬸都是公務員，父親認為公務員工作穩定，建議她轉換跑道，林宜芃決心「聽爸爸的話」。

有家人的支持，林宜芃給自己設定三年的時間當全職考生，如果第三次還沒考上，她就會再去找工作。為了準備考試，跟以前的朋友幾乎斷了訊，補習班也只跟一兩個同學聊天。

林宜芃第二次考高考，只差0.5分就能考上，「差一點點」卻讓她幾乎崩潰，一方面後悔「為什麼沒有再努力一點」 ，一方面也擔心這是自己自己離錄取最近的一次，擔心自己再也沒有機會擠進窄門。也考過公職的父親此時出場給她心理建設，教她懂得放下與面對壓力。知道女兒愛唱歌，全家經常在假日陪林宜芃上里民中心的KTV高歌釋放壓力。

到了第三年，林宜芃終於找到備考的訣竅。上補習班時她主動坐到第一排、強迫自己認真聽課，還因此認識兩位曾嘗過落榜滋味的好友，最後三個人也一起上榜。

她表示，準備國考的最後一年，考前半年他每天加足馬力，專注於自己比較弱的科目。考前狂做考古題，練題練到標題都能背出來。老師的解題書她一讀再讀，看到不會的地方就看到滾瓜爛熟。

談到考試祕訣，林宜芃建議「看題目畫關鍵字」，先審題五分鐘、找到一定要寫的關鍵字。申論題的高分秘訣就是「寫滿」—就算不大懂也要寫滿試卷，有寫就有分數。

回顧這三年，林宜芃認為「孤單」和「和同輩比較」是最大的心魔。她為了看考試重點刷臉書，刷一刷就會看到同輩朋友的資訊，發現身邊朋友一個個結婚生子，「為什麼只有我還在原點？」到了第三年，林宜芃終於領悟「不要想太多，讀就對了」。「全力以赴就不會想太多。」她想告訴還在「死亡之組」奮戰的後輩：「不忘初衷，相信自己」。