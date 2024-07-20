家人陪紓壓 挺過高普考死亡之組

高普考一般行政報考人數多、錄取率超低，今年創下萬人報名，搶三百多名職缺的紀錄，被稱為「死亡之組」。林宜芃去年卻擠進這兩個超窄之門，同時錄取高考一般行政與普考一般行政。她謙稱是靠苦工考上，備考三年，家人一路相伴，甚至會在周日帶她唱ＫＴＶ減輕壓力，家人的溫暖讓她無後顧之憂、充滿拚勁。而她的爺爺、父親都是公務員，如今一家三代都是公務員。

林宜芃畢業於台東大學華語文學系，當過國小生輔老師，當老師時必須陪孩子住校、每晚夜巡加早起，返家時常感冒病倒，父親看在眼中相當擔心，建議轉換跑道。

林宜芃為了準備考試，跟以前的朋友幾乎斷了訊，第二次考高考時，只差零點五分就能考上，卻讓她幾乎崩潰，後悔為什麼沒有再努力一點，也擔心這是離錄取最近的一次。也考過公職的父親給她心理建設，教她懂得放下與面對壓力。知道女兒愛唱歌，全家常在假日陪林宜芃上里民中心的ＫＴＶ高歌釋放壓力。

到了第三年，林宜芃找到備考訣竅，考前半年，專注較弱的科目，不僅狂做考古題，老師的解題書也是一讀再讀。談到考試祕訣，林宜芃建議「看題目畫關鍵字」，先審題五分鐘、找到一定要寫的關鍵字。而申論題的高分祕訣就是「寫滿」。

回顧這三年，林宜芃認為「孤單」和「和同輩比較」是最大的心魔，身邊朋友一個個結婚生子，「為什麼只有我還在原點？」到了第三年，林宜芃終於領悟「不要想太多，讀就對了」。她想告訴還在「死亡之組」奮戰的後輩「不忘初衷，相信自己」。