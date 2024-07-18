113年司法特考增列需用名額20名 總計180名
考試院會今天通過，民國113年公務人員特種考試司法官考試增列需用名額20名，連同原公告需用名額，合計暫定需用名額180名，以滿足用人機關實際需求。
考試院發布新聞稿表示，司法官考試原公告需用名額為160名，依據銓敘部再次提報缺額，增列需用名額計20名，連同原公告需用名額，合計暫定需用名額180名，其中司法院120名，法務部60名。
據考試院會4月通過，司法官與律師考試第一試定於113年8月3日在台北、台中、高雄等3考區舉行；司法官與律師考試第二試、國防法務官考試第一試定於113年10月19日至20日同時舉行，其中司法官與律師考試設台北、高雄2考區，國防法務官考試僅設台北考區。
考試院說，相關資訊及增列需用名額情形，可前往考選部全球資訊網查詢。
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