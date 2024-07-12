非法律人關禁閉500天考上高考廉政 他把通勤當秘密武器

李瑞林大學念的是社工系，準備高考前沒碰過任何法律書籍，卻僅用一年半時間，便考上高考法律廉政第九名。他說自己的讀書秘訣就是「勤能補拙」，立志高考後便當起「沒有假期的考生」，拒絕玩樂、天天埋首書本念書、幾乎沒一天休息，「關禁閉」足足500天。憑著規律和紀律，李瑞林考第二次就考上，比許多法律科系學生更快達標。

大四那一年實習完畢，李瑞林確定自己對社工沒興趣。他瀏覽國考的工作內容與考試科目，發現自己對「法律廉政」深感興趣，毅然決定轉換跑道考國考。

「準備國考，最大的挑戰是孤單。」李瑞林回憶，第一次考國考，他花了半年時間準備，「都是一個人悶著頭讀書」。父親也不看好非法律本科系的他，說他「考上普考就要偷笑了」，他承受沉重的壓力。到了第二年，他加入讀書會，一群人一起努力、交流讀書心得，肩上的壓力頓時變輕。「集中營效果更顯著。」他認為最後的衝刺班是他考上的關鍵。

準備國考的一年半，李瑞林每天8點起床，先搭火車到補習班自修，晚上上課，沒缺過一天課。他維持規律的三餐和作息，拒絕玩樂，唯一的休息時段是中餐和晚餐，他一邊用餐一邊和補習班同學一起聊天。這種「關禁閉」的備考狀態很多考生覺得難熬，李瑞林甘之如飴，認為只要撐過去「未來就是你的」。

許多考生誤認準備國考必須死背。但李瑞林認為「法律講究的是邏輯」， 死背沒有用，必須設法融會貫通。初讀法律書籍，多數人會覺得法律用字刁鑽。他建議考生多讀判例，久了就會習慣法律文字，「慢慢成為法律人」。

李瑞林每天要花一小時坐火車到市區上補習班，晚上再花一小時搭回家。這兩小時的通勤時間對一般考生來說是浪費時間，李瑞林卻將這兩小時變成「秘密武器」。搭火車時沒其他事干擾，是最能專注心思的時刻。李瑞林會先把重要的法條挑出來，在火車上反覆背誦，來回看熟後「連條號都背得出來」。他透露，寫申論題時如果能夠將法條條號完整背出，考官會加分。