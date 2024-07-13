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社工系轉戰法律 高考1年半上榜

聯合報／ 本報記者陳宛茜

李瑞林花一年半考上高考法律廉政。圖／李瑞林提供
李瑞林花一年半考上高考法律廉政。圖／李瑞林提供
大學念是社工系的李瑞林，準備高考前沒碰過任何法律書籍，卻僅用一年半時間，便考上高考法律廉政第九名。他說，讀書祕訣就是「勤能補拙」，立志高考後，當起「沒有假期的考生」，拒絕玩樂、天天埋首書本，幾乎沒一天休息，「關禁閉」足足五百天。憑著規律和紀律，第二次就上榜，比許多法律科系學生更快達標。

大四那一年實習完畢，李瑞林確定自己對社工沒興趣，在瀏覽國考的工作內容與考試科目後，發現對「法律廉政」深感興趣，毅然決定轉換跑道考國考。

「準備國考，最大的挑戰是孤單。」李瑞林回憶，第一次考國考，花了半年時間準備，「都是一個人悶著頭讀書」，連父親也不看好非法律本科系的他；到了第二年，加入讀書會，一群人一起努力、交流讀書心得，肩上的壓力頓時變輕。

準備國考的一年半，李瑞林每天八時起床，維持規律的三餐和作息，拒絕玩樂，唯一的休息時段是中午、晚上的用餐時間。這種「關禁閉」的備考狀態很多考生覺得難熬，李瑞林卻甘之如飴，認為只要撐過去「未來就是你的」。

許多考生誤認準備國考必須死背，但李瑞林認為法律講究的是邏輯， 必須設法融會貫通，建議考生多讀判例，久了就會習慣法律文字，「慢慢成為法律人」。

李瑞林每天花兩小時通勤，這段時間是他的「祕密武器」。李瑞林會先把重要的法條挑出來，趁通勤搭車時反覆背誦，來回看熟後「連條號都背得出來」。他透露，寫申論題時如果能夠將法條條號完整背出，考官會加分。

李瑞林也會不斷刷國考的線上測驗App。答錯的法條，就在紙本法典上畫記號，一年半下來，法典上密密麻麻畫滿符號，「這是我的傳家寶典」。這本法典也跟著李瑞林到新工作的新辦公室，標誌這段難忘的國考歲月。

社工 科系 高考

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