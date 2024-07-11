增辦第3次護理師考試 考選部：有效提供人力將續辦

考選部今天說，考試院從民國112年11月起，首次增辦第3次護理師考試，效果顯著，應屆畢業生及格率達到56.03%，提供台灣所需護理專業人力，114年國考期日計畫，已規劃續辦第3次護理師考試。

考選部透過新聞稿表示，今天在考試院會以「近年護理師國家考試精進成果」為題專案報告。民國111年以前，護理師考試每年辦理2次，護理系科應屆畢業生首次報考，是以7月的第2次護理師考試為主，若考試未能及格，需間隔半年才可報考隔年1、2月的第1次護理師考試。

考選部說，為協助畢業生就業，並提供醫療領域充足專業人力，考試院從112年11月，首次增辦第3次護理師考試，應屆畢業生如7月考試未獲及格，約3個月後就可再次報考，縮短再次報考時程，並增加考試機會。

考選部指出，增辦第3次護理師考試效果顯著，經分析到考率，112年第3次護理師考試，其中應屆畢業生到考率97.16%，非應屆畢業生到考率87.14%，都較過往再次報考到考率為高。

考選部說，增辦第3次護理師考試後，再次報考時程較過往縮短約3個月，經分析及格率，其中應屆畢業生及格率達到56.03%，非應屆畢業生及格率也達29.4%，及格率較往年再次報考及格率為高。

考選部表示，據統計，報考112年第2次護理師考試的應屆畢業生到考7466人，及格5388人，未及格者接續報考112年第3次、113年第1次護理師考試，及格人數累計至6712人，連續3次考試累積及格率提高到89.90%，遠高於前兩個年度。

考選部說，3次護理師考試總計9052人取得考試及格資格，及格率也高於前兩年度，提供台灣醫療領域所需的護理專業人力。

考選部指出，依113年國家考試期日計畫，訂於11月10日舉行第3次護理師考試，而114年國家考試期日計畫也已規畫持續辦理第3次護理師考試。

考試院長黃榮村表示，近年受疫情影響，護理人力問題逐漸浮現，考試院及考選部能預見問題的嚴峻，持續與教育端、用人端以及護理界專業團體研議，討論達成共識後，在適當時機提出各項精進措施，因此才能呈現出改進的效益與成果。