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沒考上的都去哪了？她高普考失利灰心發問 過來人曝：要運氣也要及時停損

聯合新聞網／ 綜合報導
談到考公職時，大家都比較關注成功上榜的人，近日卻有網友發文，好奇那些沒有上榜的人都怎麼樣了。圖／ingimage
談到考公職時，大家都比較關注成功上榜的人，近日卻有網友發文，好奇那些沒有上榜的人都怎麼樣了。圖／ingimage

談到考公職時，大家都比較關注成功上榜的人，近日卻有網友發文，好奇那些沒有上榜的人都怎麼樣了。

原PO在Dcard以「那些一直沒考上的人，去哪裡了」為題發文，稱自己今年第一次參加高普考，在此之前作為全職考生備考了將近一年。雖然只把這次的考試當作練筆，但原PO仍然感到心情複雜，覺得這個考試很靠運氣，且看不到盡頭，也為其他人奮筆疾書自己卻答不出來而感到灰心。

原PO知道考生幾乎都有去補習，題目大家都會，就看能不能入考官的眼來獲取高分，由此決定一年的付出是否有回報。想到這些，原PO感到十分迷茫，不知道自己的未來在哪，也不知道如果沒考上，自己還有沒有毅力再讀一年，還是乾脆放棄，去找份工作苟活。原PO也向網友求助，向他們詢問備考經驗，以及自己是否應該當兼職考生。

文章引來大量網友分享經驗，有人認為原PO只是第一次考，不用這麼有壓力，「除了某些很聰明跟運氣特好，準備幾個月半年就考上的人，大部分普通人都花了很多心血」、「一年而已是要多愁善感個啥，你以為每個都跟補習班宣傳案例一樣神喔」。

也有人認為運氣也很重要，「我很認同考試很看運氣，所以就是只能多考幾次，總會有運氣好的時候」、「其實在寫歷屆考題就覺得，同一科同樣命題大綱，但出題方向都很不穩定，加上通常申論四題如果沒看過就損失慘重，說真的是很憑運氣的考試」。

有人建議原PO當兼職考生，「兼職考生的好處就是壓力小很多，但真的要很有毅力」、「我超級認同兼職準備考試的！前提是不要找體力活的工作，例如安親班的工作就滿適合國考生的！工時不長又不會太累，有很多時間能準備讀書」。

還有網友認為要設立停損點，「以我認識的人來說，會上的兩年就會上，不會的就是不會，兩年沒上就建議妳轉換跑道了」、「我三年前關務四等差點上榜，但考一次就不想浪費時間準備了，現在來澳洲念護理」、「大學畢業後，非本科系考到30歲是一個停損點，中間有一度與上榜擦肩而過，後來想想一直考下去不是辦法，現在在外面上班」。

Dcard 考公職 高普考

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