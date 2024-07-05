當兵10年讀2年考贏國立大學 他曝國考秘訣「50分開始」

陳憲逸自認不是讀書的料，因此選擇陸軍專科學校，退伍後短暫進入職場兩周便決定考國考。當軍人十年沒考試的他，準備兩年就考上「高考一般行政」和「退除役三等一般行政」的榜眼，打敗一票國立大學的學生。他分享讀書秘訣，一開始抱著「50分就夠」的心態，再針對擅長的科目漸漸加強，從50分爬到80分、100分。他想告訴徬徨的考生：「相信自己就會成功。」

陳憲逸從小不喜歡讀書，國中小都是倒數前三名。他當上軍人之後，反而認真念起書，「我想知道我為什麼會當軍人？人生是否可以換一條路？」他只能從書中找答案。

退伍後陳憲逸到高雄應用科大工業工程管理系進修取得工程師資格，順利進入科技業擔任助理工程師。只工作了3天，他就發現「這不是我想要的」辭職。他說做了十年的軍人，幾乎24小時待命。但他希望擁有自己的生活、可以準時上下班。工程師工作的頻率幾乎跟軍中一樣， 「能力可以負荷，卻不是我想要的生活」。

他當了兩周外送員又放棄，認為這工作自由、時薪高卻無法長久。徬徨時他去做性向測驗，發現自己適合從事穩定性高的公職，毅然決定上補習班備考。

當年認為自己不會讀書考試才選擇軍校，十多年後陳憲逸又得重拾書本備考。他說補習班同學都是大學剛畢業，跟自己年齡有落差，第一年確實感受到同儕的冷漠。但第二年他的學科知識變強、同學願意跟他交流，他交了許多朋友「很有成就感」。

「我想彌補年輕時沒有認真念書的遺憾。」陳憲逸一天花七、八個小時念書。他從來沒寫過申論題，一開始挫折大。他換了個方法，先不斷做選擇題，把選擇題做到可以「反射性答題」，才開始做申論。他說他練了十年份的考古選擇題，只要跟行政學相關的考題就會做，練到把答案背下來。之後再提筆寫申論，「不知不覺就會」。 他還會把課堂上重要的關鍵字、章節做成單字小卡反覆背熟，「熟到一看就知道答案。」

苦讀兩年，陳憲逸就考上被稱為「死亡之組」的「一般行政」，打敗一票大學畢業生，讓軍中同袍驚訝不已。他分享讀書秘訣，建議考生不要期許自己每科都很強，如此會造成讀書的壓力。他認為起頭「只要50分就夠」，先給自己信心， 再慢慢針對擅長的科目增強，從50分爬到80分、100分。

「要相信老師、跟著老師的進度走。」他觀察發現，有些同學會在小細節「卡關」、反而跟同學拉大差距。其實只要跟著進度走，讀到一個階段就會豁然開朗、理解之前不懂的部分。

他也建議考生備考「保持適度的彈性」。陳憲逸一天會花兩個小時做自己喜歡的事，像是玩3C、手遊，「一整天都在讀書，心裡會生病。 」