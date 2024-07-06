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軍旅十年重拾書本 成國考榜眼

聯合報／ 本報記者陳宛茜
陳憲逸備考兩年，考上高考一般行政和退除役三等一般行政榜眼。圖／陳憲逸提供
陳憲逸備考兩年，考上高考一般行政和退除役三等一般行政榜眼。圖／陳憲逸提供

陳憲逸自認不是讀書的料，因此選擇陸軍專科學校，當軍人十年沒考試的他，準備兩年就考上高考一般行政和退除役三等一般行政的榜眼，打敗一票國立大學生。他分享讀書祕訣，一開始抱著「五十分就夠」的心態，再針對擅長的科目漸漸加強；想告訴徬徨的考生「相信自己就會成功。」

陳憲逸退伍後進入科技業擔任助理工程師，只工作了三天，就發現「這不是我想要的」。他說，做十年的軍人，幾乎廿四小時待命，希望擁有自己的生活、準時上下班，但工程師工作的頻率幾乎跟軍中一樣，「能力可以負荷，卻不是我想要的生活」。

徬徨時陳憲逸做了性向測驗，發現適合從事穩定性高的公職，毅然決定上補習班備考。

「我想彌補年輕時沒有認真念書的遺憾。」陳憲逸一天花七、八個小時念書，從來沒寫過申論題的他，先不斷做選擇題，練到可以「反射性答題」，才開始做申論，整整練了十年份的考古選擇題。

苦讀兩年，陳憲逸就考上被稱為「死亡之組」的一般行政，打敗一票大學生，讓軍中同袍驚訝不已。他分享讀書祕訣，建議考生不要期許自己每科都很強，會造成讀書壓力，起頭「只要五十分就夠」，先給自己信心， 再慢慢針對擅長的科目增強，從五十分爬到八十分、一百分。

他也建議考生備考「保持適度的彈性」。陳憲逸一天會花兩個小時做自己喜歡的事，像是玩3Ｃ、手遊，「一整天都在讀書，心裡會生病」。

回顧自己一路曲折的求學與求職之路，陳憲逸表示，對於繞路從來不曾感到後悔，人生不管做什麼決定，只要過程中認真享受每一分每一秒，所有過程都是未來的養分。

大學生 軍人

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