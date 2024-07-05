高普考今天登場 苗栗今年首度設考場讓考生就近應考

今年高普考從今天起至7月9日在全國16考區同步舉行，考選部今年首度在苗栗縣內設考場，讓考生不必再遠赴新竹、台中或其他縣市應考；縣長鍾東錦強調，國家考試增設苗栗考區，嘉惠鄉親及在地求學與工作者就近應考，以最佳狀況發揮實力，上榜後並爭取留在苗栗投入公職行列。

縣府人事處表示，今天登場的是普通考試，苗栗考區總應考人數為525人，到考人數393人、缺考人數132人，總計到考率為74.86％；其中報考人數最多的考試類科是綜合行政職系一般行政類科，共119人，占總應考人數23%。7月7日至9日進行高考，苗栗考區的應考人數為562人。

公務人員國家考試苗栗考區設在國立苗栗高中；考試院典試委員何怡澄、考選部長劉孟奇上午與鍾東錦等人一同視察考場；鍾東錦感謝考選部及苗栗高中協助辦理國家考試，並慰問試務人員辛勞，典試委員何怡澄肯定苗栗首度辦理國家考試表現優異，考場秩序維護良好。

考選部長劉孟奇指出，高普考是全國拔擢人才最重要的考試，在苗栗就近設立考場，相信能有助於苗栗優秀人才進入國家的文官體系服務，期望有更多苗栗子弟在苗栗應考，並留在苗栗服務。