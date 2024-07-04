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高普考「死亡之組」萬人搶考取百人 過來人揭內幕嘆：上了不一定做的了

聯合新聞網／ 綜合報導
高普考一般行政類科向來被稱為「死亡之組」，不過一名女網友分享職場暗黑內幕，更曾三度辭職。示意圖／Ingimage
高普考一般行政類科向來被稱為「死亡之組」，不過一名女網友分享職場暗黑內幕，更曾三度辭職。示意圖／Ingimage

「這…到底要人怎麼考嘛…」日前考選部公布高普考各類科報考人數暫定需用名額，一名網友在Dcard公職板發文分享，向來被稱為「死亡之組」的一般行政類科，高考、普考分別有4000多人、6000多人報考，錄取人數卻僅有少少逾100和逾200人，讓他直呼公布當下沒急著看，一看竟驚呆了。

貼文一出，網友們紛紛留言討論，「誰叫一般行政難度非常低，人人都可以考，分數就非常高」、「我也覺得前途遙遙，不知道怎麼辦」、「看到一般行政的單位跟業務後，就不想考一般行政了」、「報名的人多，但缺考率也高吧！還是要看最後到考率」、「沒專業、沒一技之長、沒背景的『三無人員』才會去做行政，行政這種沒能力的打雜工作，外面才28K到公家機關變成50K自然搶破頭」。

不過，也有過來人指出，當中不少考生其實早已入職，多是為了「換單位」而重考，且皆為上榜常客，「裡面9成的人考來刷單位的，沒上也沒差的那種」、「要怕的是來刷單位的，像我已經二刷成功，換過三個單位了，認真覺得考上後比較辛苦」、「會上的固定人啊，我去年也刷上了，今年繼續考，考上三次高考了」、「國考永遠都是前面幾成的人在競爭而已，扣掉缺考、練筆、高普同時報考重榜之類，其實對手真的沒想像中多，大概就5%～10%左右的人在爭取名額罷了」。

然而，不少曾上過一般行政的網友大吐職場內幕，坦言更多的考驗在後頭。一名女網友就曾三度辭職，點名有些雜缺光是一人就要接四、五個處室的業務，每天加班到半夜，就連生病進醫院也要加班，又不給報加班，甚至遇過主管翻她的抽屜跟手機，半夜還要彙報今天誰跟妳講了什麼，更會突然出現在個人住處門口、不批准辭呈，讓她大嘆「就算上了也不一定做的了」。

Dcard 高普考

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