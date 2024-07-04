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113年司法、海巡人員特考 增列需用名額281名

中央社／ 台北4日電

考試院會今天通過，民國113年公務人員特種考試司法人員及海岸巡防人員考試，增列需用名額281名，合計暫定需用名額計1536名，以滿足用人機關實際需求。

考試院透過新聞稿表示，這2項考試原公告需用名額為1255名，包括司法人員特考1230名、海巡人員特考25名，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額計281名，其中司法人員特考276名，包括三等考試8名、四等考試236名、五等考試32名，海巡人員特考三等考試5名。

考試院說明，這2項考試增列需用名額，連同原公告需用名額，合計暫定需用名額計1536名，包含司法人員特考1506名、海巡人員特考30名，考試相關資訊及各類科增列需用名額情形，可在考選部網站查詢。

113年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員等考試，定於8月10日到12日舉行，分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區。

司法 法人 海巡

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