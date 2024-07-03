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對教學有熱忱！公務員苦惱該不該轉職「教師」 網勸三思：成本太高

聯合新聞網／ 綜合報導
一位公務員網友苦惱，自己雖對老師的工作內容有興趣，考慮轉職，但又擔心需花費過多的時間成本。示意圖。圖／Ingimage
一位公務員網友苦惱，自己雖對老師的工作內容有興趣，考慮轉職，但又擔心需花費過多的時間成本。示意圖。圖／Ingimage

有些人即使已獲得穩定的工作，仍會為了追求夢想而考慮轉換跑道。近日一位公務員網友苦惱，她因為喜歡小孩，加上對教學有興趣，所以考慮轉職當老師，但又擔心要花費大把時間進修考試，會拉長她的就業時間，因此發文向網友諮詢意見。

原PO近日在Dcard上發文表示，她考上四等公職考試後已服務1年，但因為喜歡小孩，並且對教學有熱忱，認為比起雜事一堆的公務員，老師的工作內容更有意義，所以考慮轉換跑道。

不過原PO擔心，自己沒有修過教程，僅當過鐘點老師，如要成為正式教師，需要進修至少2年，還要花費時間實習、考教甄，如此一來就業時間又會再拉長，因此猶豫是該轉職，或繼續當公務員，透過高考刷單位更好？

對此，有網友鼓勵原PO可以嘗試轉職，「想當就去試試？大不了繼續當公務員。爸媽是老師，我是公務員，覺得老師比較爽」、「這幾年小學都大開缺了，以前高中朋友大學讀地名大學，有考上的也大有人在」、「純就工作壓力、工作時間來說，教師職場一定是優於公務員職場，薪水較高、保甲、不用應對刁民（但有恐龍家長）、課堂多就有超鐘點、長官不會讓你簽名背黑鍋（刑事風險較低）、有寒暑假」，也有人提出其他建議，「對教學有興趣的話，要不要直接去私企當老師」。

不過也有人表示，通過教甄成本高，當老師也不能光靠熱情，勸原PO應謹慎思考再做決定，「你大學非本科系，又只當過鐘點教師，你看到的可能非真實教學現場」、「現在大開缺只是這幾年的事情，很可能等你修完研究所取得教證後，又變回教甄不開缺的冰河期」、「比起喜歡教，有能力教更重要。且雖然現在大開，可教甄這一哩路並不輕鬆，複試的試教、口試沒有一定的錄取標準，常常你根本不知道你被刷掉的原因，只能摸摸鼻子繼續+365，更沒辦法保證最後一定能考得上」、「現在通過教甄的成本比較高一點，而且你說喜歡小孩子，應該是國中以下的老師，這樣比起來高考客觀來說還是好很多」。

還有網友就原PO的條件進行分析，「既然已經有公職保底的話，可以試試看邊工作邊念教程，因為教職比較不會有卡等的問題。如果你有幸進入一些比較好的學校，確實是有機會比公務體系還要舒服一些」、「不過一旦大學畢業，你要拿教師證會困難不少，因為你不太可能重念一次日間部學士班，研究所的話，論文、報告也是一道考驗，所以仔細評估是不可少的」。

公務員 教師 教甄 高考

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