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搶鐵飯碗 4大國營事業招考起薪上看4.5萬元

中央社／ 台北29日電
經濟部所屬國營事業包含台電、中油、台糖與台水今年將舉辦新進職員招考，共釋出23類別826個名額，起薪約新台幣4.2萬元到4.5萬元，目前報名中，開放到7月2日。本報資料照片
經濟部所屬國營事業包含台電、中油、台糖與台水今年將舉辦新進職員招考，共釋出23類別826個名額，起薪約新台幣4.2萬元到4.5萬元，目前報名中，開放到7月2日。本報資料照片

報名搶鐵飯碗倒數4天，經濟部所屬國營事業包含台電、中油、台糖與台水今年將舉辦新進職員招考，共釋出23類別826個名額，起薪約新台幣4.2萬元到4.5萬元，目前報名中，開放到7月2日。

為因應國營事業人力需求，傳承核心技術及經驗，經濟部持續廣招各領域專才，今年新進職員招考預計10月13日在台北、台中、高雄及花蓮舉行初（筆）試。

這次甄試將招考23個類別共826人，其中電機類招考244名最多，次多為企管類招考129名、機械102名排第3。另有土木67名、儀電56名、化工製程39名、資訊38名、財會31名、地政19名、環工15名、職業安全衛生15名、建築11名、化學10名、人資9名、農業8名、地質7名、法務5名、土地開發4名、政風4名、圖書資訊4名、統計資訊3名、地球物理3名、畜牧獸醫3名。

經濟部說明，甄試一律採「網路報名」，今年度招考新進職員起薪自原先4.1萬元至4.2萬元，調升至約4.2萬元到4.5萬元，如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第5年，月薪最高可上看6.2萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。

經濟部

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