因國考找到志趣 環工人變法律人

黃鈺卉念大一時，發現自己對環工系沒興趣，足足打了四年工、換了各種工作，都沒找到適合自己的工作。直到準備國考時發現自己喜歡法律，去年考上司法四等書記官後決心要再上一層樓，工作滿三年符合資格後再去考律師。回想這幾年的轉變，黃鈺卉發現「國考不只改變我的人生，也改變我和家人的關係」。

黃鈺卉自認國中到高中都不愛讀書，大學四年到處打工，畢業後也花了兩年時間嘗試各種行業。大四那年決定考國考，發現書記官的考科全是法律，而法律可以幫助人，點燃了她學習的熱情。黃鈺卉先用大學打工存的錢念補習班，準備一年沒考上，又去工作兩年存錢，再準備一年便考上。

她建議準備國考時給自己設定目標、按表操課，上課要把講課內容做成筆記，將艱澀的法條轉換成自己的論述，讓老師批改，「不然你不知道問題出在哪」。

「國考是一條漫長的路」。黃鈺卉認為「耐心」相當重要，但也要懂得「放下」，讀不下書時不要逼自己，調整心態到可以吸收時才去讀書，同伴也很重要，除了不會孤單、還可以互相討論解讀加深印象。

準備國考還改變黃鈺卉和家人的關係。她說，過去家人認為自己「不愛念書」、做事只有三分鐘熱度，一開始說要考國考時家人不敢相信，不過當看到她每天讀十二小時，也被她的毅力感動，從不看好到默默關心、加油，家庭關係也因為她的備考更緊密。

書記官做滿三年就有資格報考律師，黃鈺卉說「想試試看念環工的人可不可以當上律師，應該是很有趣的經歷」。