6年來做盡各行各業…環工系考上書記官還想拚律師 國考不只改變她的人生

黃鈺卉念大一時就發現自己對環工系沒興趣，足足打了四年工、換了各種工作。都沒找到適合自己的工作。直到她準備國考時發現自己喜歡法律，去年考上司法四等書記官後決心要再上一層樓，工作滿三年符合資格後再去考律師。回想這幾年的轉變，黃鈺卉發現：「國考不只改變我的人生，也改變我和家人的關係」。

黃鈺卉自認國中到高中都不愛讀書，大一就發現自己對環工沒興趣，大學四年到處打工，畢業後也花了兩年時間嘗試各種行業，做過的工作包括服飾公司、早餐店、保險業、百貨公司櫃姐、小型企業人資、麥當勞、公部門派遣人員等，都沒找到適合的工作。

「大學已經選了不喜歡的科系，畢業後不想再浪費時間，做自己不喜歡的工作。」黃鈺卉表示，念大學時多數同學都在「任你玩四年」，只有她是「任我打工四年」。她瘋狂打工是不希望畢業後持續焦慮，希望能盡早找到理想的職業。

大四那年她決定考國考，卻不知道自己想考什麼。補習班建議她上網查資料，她發現自己可以試著考書記官，「考科全是法律，而法律可以幫助人」，點燃了她學習的熱情。

黃鈺卉不想靠家人。她先用大學打工存的錢念補習班，準備一年沒考上，她再去工作兩年存錢，再準備一年便考上。對於一個非法律科系的人來說，準備兩年就考上書記官，她歸功於找到了興趣，「準備國考的過程，我發現自己很喜歡法律、法律書可以讀到忘記時間。」她設定目標，一步步達標。

以民事訴訟法為例，黃鈺卉第一年連題目都看不懂，考試時根本無法下筆。第二年準備時，她寫大量題目給老師批改，一開始老師評語打「文不對題」，她感到挫折，但不打算放棄，「那裡跌倒就那裡站起來」。考前她把一整本的考題寫完，從看不懂到理解、寫出答案。

她建議考生，準備國考時給自己設定目標、按表操課。上課時不只要認真聽，還要把老師講課的內容做成筆記，透過筆記將艱澀的法條轉換成自己的論述，然後讓老師批改，「不然你不知道問題出在哪裡。」

「國考是一條漫長的路」。黃鈺卉認為「耐心」相當重要，但也要懂得「放下」，讀不下書時不要逼自己，「 先放下課本，想辦法把心態調整到可以吸收時，才去讀書」。

一起讀書的同伴也相當重要。考前黃鈺卉參加兩個月的特訓班，和一群考生一起自修、一起做大量的考古題。她認為有伴一起讀書，除了不會感到孤單、還可以透過互相討論解讀加深對法條的印象。

準備國考還改變黃鈺卉和家人的關係。她說自己過去的表現讓家人認為「不愛念書」、做事只有三分鐘熱度，一開始說要考國考時家人不敢相信、還會冷嘲熱諷。備考時她每天讀12小時的書，家人被她的毅力感動與改觀，從不看好到默默關心、加油，家人之間的關係也因為她的備考更緊密。