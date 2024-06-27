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113年第3次護理師考試11/10舉行 增台東、金門考區

中央社／ 台北27日電
113年第3次護理師考試，將新增台東、金門考區。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
113年第3次護理師考試，將新增台東、金門考區。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

考試院會今天通過，民國113年第3次專技高考護理師考試，定於11月10日在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東金門等8考區舉行，改採紙筆考試，8月30日起到9月5日開放報名。

考試院透過新聞稿表示，113年第3次專門職業及技術人員高等考試護理師考試原規畫採電腦化測驗，但考試舉行日期適逢各大學學期中，因部分經電腦化測驗認證合格試場學校反映，如在學期中舉行電腦化測驗，將影響學校期中考試或教學活動進行。基於確保這些學校學生上課權益，因此這項考試改採紙筆考試方式辦理。

另外，考試院說，為利護理科系應屆畢業生盡快取得執業資格進入職場，提供民眾醫療服務，這項考試除原設置台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮6考區外，增設台東、金門2考區，方便應考人就近應試。

考試院指出，有關這項考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，依照專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則規定辦理，相關規定將從8月中旬起，載明於應考須知及考選部網站。請應考人留意相關訊息，並盡早準備，以利應試。

台東 考試院 護理師 金門

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