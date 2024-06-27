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113年專技高考建築師等36類科考試 11/16起舉行

中央社／ 台北27日電
113年專技高考行程出爐。圖為考試院。圖／聯合報系資料照片
113年專技高考行程出爐。圖為考試院。圖／聯合報系資料照片

考試院會今天通過，113年專技高考建築師、32類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普考不動產經紀人、記帳士考試，定於11月16日到18日舉行。

考試院透過新聞稿表示，這項考試設高等考試建築師、土木工程技師、水利工程技師、結構工程技師、大地工程技師、測量技師、環境工程技師、都市計畫技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師、電機工程技師、電子工程技師、資訊技師、航空工程技師、化學工程技師、工業工程技師、工業安全技師、職業衛生技師、紡織工程技師、食品技師、冶金工程技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、畜牧技師、漁撈技師、水產養殖技師、水土保持技師、採礦工程技師、應用地質技師、礦業安全技師、交通工程技師、大地工程技師（二）（應大地工程技師考試分階段考試第二階段考試）等34類科；普通考試不動產經紀人、記帳士等2類科，合計36類科。

考試院指出，將分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等6考區同時舉行。各類科的考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各相關考試規則辦理，相關資訊將從7月19日起載明於應考須知及考選部網站。請應考人留意相關考試訊息，並盡早準備，以利應試。

建築師 經紀人 考試院

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