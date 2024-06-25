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苦讀終於考上公職行政 文組妹子入職秒幻滅：真要做這40年？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女公務員表示，曾經以為工作很輕鬆，花了很多時間努力讀書，終於考上公職後卻發現和想像中不一樣，新聞示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名女公務員表示，曾經以為工作很輕鬆，花了很多時間努力讀書，終於考上公職後卻發現和想像中不一樣，新聞示意圖。圖／聯合報系資料照片

公務員薪水高、工作性質穩定，每年吸引許多人報考搶捧「鐵飯碗」。不過，一名女公務員在Dcard發文分享，曾經以為工作很輕鬆，花了很多時間努力讀書，終於考上公職後卻和想像中不一樣，而這只是自己的第一份工作，讓她不禁懷疑「要做這種工作40年嗎？」。

談及行政工作內容，原PO指出，常有許多沒有意義卻繁複的程序要跑，細節複雜、要學的事情很多，翻開公部門的各種表單資料，內心完全沒有興趣，仍只能不停地背流程，到現在還沒搞懂整個業務和機關架構，但同事各自忙碌，也是簡單教一教，就把事情交給她做了。

原PO感嘆，正因還不熟悉，有時做錯會被罵、問了會被嫌，學會了也沒有成就感。而每天都在處理各種政府文件和處理事項，更會想說若自己離開了公職體系，似乎什麼技能都帶不走，直呼「如果不是為了錢，真的不知道自己在幹嘛」。

「懷疑自己要做這種工作40年嗎？」原PO擔憂，感覺一輩子都會被綁在公職體系，同事又多是年紀相差很大的長輩，價值觀差很多、聊不起來，聽他們發表對現在年輕人的看法，便感到格格不入，但自己身為文組若去私企，薪水只會更少。

貼文一出，引起不少同行共鳴，紛紛留言附和，「公務員fuckibg忙，沒進來的都不會懂」、「我待業界後考上，目前做了約兩年，我準備要離職了，供參」、「我是台電綜合行政僱員離職，有時候想得跟妳一樣，下定決定就可以提離職了」、「我也是花好幾年考上高考行政，連續上榜三次後來辭職了」。

不過，也有人看到關鍵字「第一份工作」，認為原PO可去外面闖闖，了解自己對工作的想像是什麼，「通常第一份工作在公部門的才會有這樣的煩惱，去外面工作後⋯當妳看見地獄，就不會害怕魔鬼了」、「我是在業界每天上班12小時以上，到公職覺得很舒服耶⋯建議要出去被操過才會知道自己要什麼」、「第一份工作，可以去業界看看，反正想回公職再考也容易」。

多數網友則勸原PO放寬心，坦言無關公職，工作本就枯燥乏味，「哪一份工作不是為了錢？」、「撇開公職不講，妳怎麼會覺得有工作能又輕鬆、又有意義」、「妳不是不喜歡公職，是不喜歡工作」、「公職裡面老人多，代表單位不錯才待的住，待不住的單位大多是屎坑，就非常多年輕人了」。

Dcard 公務員 文組 薪水 高考

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