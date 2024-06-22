設好停損點 全職考生3年終「開花」

準備國考三年，邱于瑄對「備考」這件事保密到極點，連同學聚會都不參加。她坦言，備考時覺得自己失去很多，但在補習班也得到了許多「一輩子的好友」。「如果再讓我走一次，我還是會選擇這樣的補習班人生」，她也想告訴徬徨中的考生「每個人花期不一樣」，給自己設停損點，然後慢慢走。

邱于瑄念的是教育科技系，畢業後到澳洲打工度假，碰到疫情半年只得返鄉。家人覺得公職不受疫情影響、工資又穩定，她接受家人建議，當起全職考生。

邱于瑄總共考了三次，第一次比較像「試試看」，真正的準備期是兩年。她說，全職考生的壓力外人難以想像，但是當決定走上公職這條路，就必須持之以恆。

談到備考，邱于瑄表示，自己會設定計畫表，每周有進度。考前不斷刷選擇題的考古題，練手感也練熟悉度。她認為，選擇題一定要拿到基本分數，錯個三、四題就是極限了。寫申論題，靠的都是日常的累積。

準備國考是一條漫長的路，邱于瑄表示，不管是高考或普考，考試內容往往是大學生念四年或研究所的課程， 對非本科的人更需要時間準備。建議考生一開始不要把自己逼得太緊，但可以給自己設一個停損點。

邱于瑄給設定的停損點是三年。她說第一年是「練筆」，弄懂和讀熟考試內容；戰場放在第二年，勤練申論題和選擇題，也如願考上。回思準備高考的過程，她認為「每個人花期不一樣，時間到了就會開花，不要太慌張，慢慢走就可以了」。