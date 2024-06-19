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關務特考放榜！4類科卻「無人錄取」 網揭3關鍵：有機會進土城

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友查看關務特考榜單發現，今年有4個類科的錄取人數為0。情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友查看關務特考榜單發現，今年有4個類科的錄取人數為0。情境示意圖。圖／Ingimage

考選部於昨（18日）公布了113年關務三合一考試的榜單，其中，三等考試關稅法務（選試日文）、三等考試藥事（選試英文）、三等考試電力工程、四等考試電子工程等4個類科無人錄取，引起網友討論。有網友表示，公職技術類科報考人數原本就低，到業界發展薪資福利更好，也有人對日文、英文組錄取從缺感到驚訝「竟然連日文組都這樣」。

一名網友在PTT上發文表示，他查看了今年關務特考的榜單後，發現有4個類科無人錄取，令他感到十分震驚，擔憂「以後公務員會不會放寬標準到連8+9也收」。

而根據考選部所公告的考試統計數據，113年關務三合一考試共有5684人報名，到考人數為3726人，去年則有7219人報名、4383人到考。至於無人錄取的類科分別是：

關務人員考試

三等考試關稅法務（選試日文）：2人報名、1人到考

三等考試藥事（選試英文）：3人報名、2人到考

身心障礙人員考試

三等考試電力工程：12人報名、4人到考

四等考試電子工程：16人報名、5人到考

對此，有網友指出，從缺並非代表無人應試，只是考生分數皆未達最低門檻，「分數有下限」、「沒人錄取是沒人及格，不是沒人報名」、「三等一直很難考，以前就這樣，三年有一個錄取就很好了」。

也有網友表示，從缺情況在技術類科很正常，「技術類科本來就這樣啊」、「公職技術類科招不到人早就不是新聞了」、「技術類科向來錄取率就很高，因為沒啥人考」。

有人則指出，關務的壓力大、上班地點偏僻需輪班，並且技術人才在業界的薪資福利更佳，「業務繁重、薪水跟不上通膨+總是被拿來開刀」、「關務也很有機會進土城（看守所）的」、「關務上班的地方都比較偏僻」、「沒月退俸了誰還要去考，薪水低也不能兼差」、「薪輪16小時的班幹嘛不去台積電就好」、「懂外文、懂關務直接去貿易公司上班不香嗎」。

不過也有人認為，三等公務人員的薪資並不低，且關務人員還會有專業加給，「三等欸，薪水算很高了吧」、「記得關務有額外加給，比一般高考還多」、「關務特考專業加給比較高」。

公務員 榜單 薪水 薪資 身障特考

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