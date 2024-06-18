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高中學力鑑定考試10月舉行 各科須達60分才及格
113年度高級中等學校學力鑑定考試簡章公告，鑑定考試訂於10月舉行，免報名費，普通型高中學力鑑定考5科，技術型高中學力鑑定考3科，各科均以60分為及格。
教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為鼓勵失學民眾自學進修，自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試每年舉辦1次，分為普通型及技術型高級中等學校兩梯次，通過鑑定的民眾，可獲承認其具有高中畢業程度的學力。
113年度高中學力鑑定考試由台中市政府教育局主辦，普通型高中的鑑定考試訂於10月6日舉行、技術型高中的鑑定考試訂於10月20日辦理，全部免報名費，考試簡章於即日起公告於各直轄市政府教育局及試務主辦學校網站。
國教署指出，今年普通型高中學力鑑定考試分6個考區，技術型高中學力鑑定分3個考區，簡章索取、報名及考試地點等事宜應為同一考區，但不限戶籍或居住地，考生可自行評估就近報考。
普通型高中學力鑑定考試報名日期為8月16日至19日，應考人可親自或以委託書委託他人報名，依簡章規定至各考區辦理報名，通訊報名概不受理；技術型高中學力鑑定考試報名日期為8月26日至9月13日，採現場報名或通訊報名，現場報名時間依簡章規定，通訊報名截止日為9月10日。
國教署提醒，普通型高中學力鑑定考試科目為國文、數學、英文、自然（物理、化學、生物及生活科技）、社會（歷史、地理及公民與社會）等5科；技術型高中學力鑑定考試科目為國文、英文、生活領域（計算機概論、生涯規劃及法律與生活）等3科。
高中學力鑑定考試每科滿分為100分，均以60分為及格，報名時持有效期限內身心障礙證明或各級主管機關「特殊教育學生鑑定及就學輔導會」所開立有效期限內的中等教育階段身心障礙學生鑑定證明者，不論參加普通型或技術型高中學力鑑定考試，各科成績均可加分25%。
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