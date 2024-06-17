考選部：國考併採口試類料 適時調增

中央社／ 台北17日電

考選部今天說，國家考試方式包括筆試、口試、體能測驗、實地測驗等，目前除筆試外，以併採口試取才的方式最多，能更加了解應試者的人格特質並評估適任與否，將適時調增併採口試的類科。

考選部透過新聞稿表示，隨近代教育變革及先進國家採多元評量考選人才的共通理念，公務人員考試如只採側重專業知識背誦記憶的筆試成就測驗，恐不符新世代未來發展。

考選部說，依公務人員考試法第10條規定，考試方式包括筆試、口試、體能測驗、實地測驗等，目前除筆試外，以併採口試取才的方式最多，透過口試能藉由應試者所展現的儀態、口語溝通表達能力與應變能力等，觀察筆試無法觸及的不同面向，更加了解應試者人格特質並評估適任與否。公務人員考選方式宜與時俱進，適時調增併採口試的類科。

考選部說，考試委員吳新興規劃國家菁英第17卷第1期「精進口試與公務人才選拔之效能」專題，邀台南大學行政管理學系主任馬群傑、中華人力資源管理協會副理事長陳冠宇、淡江大學公共行政學系副教授黃一峯等人發表論文，對國內外公務人員考試口試部分實施現況深入觀察。

考選部指出，為減輕應考人準備考試負擔，從民國111年起推動「公務人員高普考試應試專業科目彈性多元調整方案」，與教育、用人機關共同研議，合理調減高普考多數類科列考專業科目數及其內涵妥適性，並逐步增加併採口試的類科，相關考試規則修正經考試院會通過，從113年開始實施。

考選部說，公務人員高普考試併採口試的類科，從103年公職專技人員11個類科開始，到113年已增加到20個類科。

考選部表示，基於考選制度向來符應社會各界對於公平、客觀的期待，在維持程序公平的原則下，歷來各項考選政策都採漸進式變革，有關公務人員考試類科併採口試議題，除先以減少應考人筆試應試負擔為前提外，並將視用人機關實際業務需求，與教、考、用各界共同研議相關規定與推動期程。

考選部說，將持續精進口試技術，提升口試信、效度，建立口試的價值與信任，以降低外界疑慮，達成用人機關適才適所的取才目的。

菁英 高普考

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