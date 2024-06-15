普考兩次落榜高考一次就上 她靠揪團紓解全職考生壓力

李康芷在錄取高考一般行政前，當了當全職考生三年。她認為全職考生社會壓力大，建議在準備高考的道路上，考生要找到同伴一起準備、互相勉勵，「只有一起考試的人，才能知道彼此的想法與壓力」，而這些同伴未來也會是一輩子的好友。

大學、研究所唸的都是國際經營管理，李康芷從來沒想過要當公務員。但她念完碩士後遇到疫情，投了多次履歷石沉大海。某次父親聽到廣播，問她要不要乾脆考國考，她決定試試看。

李康芷的考運很特別。她考了兩年普考都沒考上，第三年加考高考，結果高考普考都考上。「我是一個容易緊張的人。」她分析自己寫選擇題容易不穩，考試時特別緊張會「懷疑自己」；而普考都是選擇題，對她非常不利。但高考以申論題為主，而她是屬於「很會掰」的考生類型，申論特別強，考高考有優勢。而她第一次考高考，抱著「試試看」的心態考試，因為沒有壓力反而一次就考上。

憑著申論題的優勢考上高考，李康芷還有另一個讀書的秘訣—一群好朋友。她在補習班結識了五個好友，大家會聚一起討論問題，「把脈絡拉出來」，一起鍛鍊「申論」的能力。而大家都是考生，「考科差不多，知識點也差不多」，現在這票好友全部都考上。

除了知識上的砥礪，李康芷認為，「揪團」準備國考的好處在於可以互相傾訴、分擔壓力。「全職考生一兩年考不上，會面對種種質疑 —為什麼不去工作？為什麼三年都考不上？」她和五名好友都是全職考生，只有全職考生才懂得全職考生的壓力，「你知道彼此有多努力，考試的壓力有多麼沉重」， 只有一起考試的人才能理解彼此的想法與壓力，然後一起讀書。

用三年的時間準備考試，李康芷說自己曾經壓力大到必須把記筆記的平板電腦放在眼前，才能安心。她也曾抱著朋友痛哭一場，壓力才得到釋放。念不下書的時候，她會去念自己喜歡的科目，「找到讀下去的動力」。