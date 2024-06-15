聽新聞
test
0:00 / 0:00

揪團讀書助攻 熬3年高考上榜

聯合報／ 記者陳宛茜
李康芷認為全職考生壓力大，建議找到同伴一起準備、互相勉勵。圖／李康芷提供
李康芷認為全職考生壓力大，建議找到同伴一起準備、互相勉勵。圖／李康芷提供

李康芷在錄取高考一般行政前，當了三年全職考生。她認為全職考生社會壓力大，建議在準備高考的道路上，要找到同伴一起準備、互相勉勵，「只有一起考試的人，才能知道彼此的想法與壓力」，這些同伴也會是一輩子的好友。

大學、研究所讀的都是國際經營管理，李康芷沒想過要當公務員，念完碩士後遇到疫情，投了多次履歷都石沉大海。父親建議要不要考國考，讓她決定試試看。

李康芷考了兩年普考都沒考上，第三年加考高考，結果高普考都上榜。她分析自己，考試容易緊張，會懷疑自己，普考都是選擇題，對她非常不利，但高考以申論題為主，而她剛好「很會掰」，再加上「試試看」的心態，沒有壓力反而一次就考上。

李康芷另一個祕訣是「一群好朋友」。她在補習班結識了五個好友，大家會聚在一起討論問題，一起鍛鍊申論的能力，現在這票好友全部都考上。

備考期間李康芷曾壓力大到抱著朋友痛哭釋放壓力，因此她認為「揪團」準備國考的好處在於可以互相傾訴、分擔壓力。

李康芷不擅長背書，因此學會抓關鍵字，以政治學為例，時事比背誦名詞更重要，如果真的理解，便足以銘記於心。

壓力 補習 高考

延伸閱讀

高考才結束 中國高校錄取書已上新 滿滿儀式感

Abc牙醫稱合法讓海外醫學生實習 衛福部：只准在醫院

醫師高考增列年級限制 醫學生：學習規劃被打亂

警犬下車亂跑「挨女警結結實實一巴掌」乖乖回頭著裝 她笑：這掌10公尺外都聽得到

相關新聞

揪團讀書助攻 熬3年高考上榜

李康芷在錄取高考一般行政前，當了三年全職考生。她認為全職考生社會壓力大，建議在準備高考的道路上，要找到同伴一起準備、互相...

普考兩次落榜高考一次就上 她靠揪團紓解全職考生壓力

李康芷在錄取高考一般行政前，當了當全職考生三年。她認為全職考生社會壓力大，建議在準備高考的道路上，考生要找到同伴一起準備...

避免壓縮低年級...114年起醫師高考第一階段考試 應考資格增列年級限制

考試院會今天通過修正「專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則」，醫師類科第一階段考試應考資格，...

113年高考二級考試暫定需用名額59名 9月28日起兩考區同時舉行

考試院會今天通過，民國113年公務人員高等考試二級考試第一試筆試，定於9月28日至29日在台北、高雄2個考區同時舉行，設...

公職太安逸她想轉職憂「業界不收」…網曝辛酸過去勸：民企再好都不走

公職人員工作、薪資穩定的優勢令許多人嚮往，但也有部分在職人員鑑於種種原因，考慮離職跳槽業界。一位網友苦惱，她已在公職體系服務7年，目前所在單位不需加班、業務量少，然而她一直找不到工作的動力，近期更有了辭職去民間企業的想法。而令原PO還在猶豫的原因...

車禍扭轉命運 休學考警專圓夢

顏如涵從小就想當警察，夢想卻一直擺在心裡不敢實踐，直到就讀大學實習出車禍，巧遇一名警專學長鼓勵她報考，她才終於鼓起勇氣休...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。