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揪團讀書助攻 熬3年高考上榜
李康芷在錄取高考一般行政前，當了三年全職考生。她認為全職考生社會壓力大，建議在準備高考的道路上，要找到同伴一起準備、互相勉勵，「只有一起考試的人，才能知道彼此的想法與壓力」，這些同伴也會是一輩子的好友。
大學、研究所讀的都是國際經營管理，李康芷沒想過要當公務員，念完碩士後遇到疫情，投了多次履歷都石沉大海。父親建議要不要考國考，讓她決定試試看。
李康芷考了兩年普考都沒考上，第三年加考高考，結果高普考都上榜。她分析自己，考試容易緊張，會懷疑自己，普考都是選擇題，對她非常不利，但高考以申論題為主，而她剛好「很會掰」，再加上「試試看」的心態，沒有壓力反而一次就考上。
李康芷另一個祕訣是「一群好朋友」。她在補習班結識了五個好友，大家會聚在一起討論問題，一起鍛鍊申論的能力，現在這票好友全部都考上。
備考期間李康芷曾壓力大到抱著朋友痛哭釋放壓力，因此她認為「揪團」準備國考的好處在於可以互相傾訴、分擔壓力。
李康芷不擅長背書，因此學會抓關鍵字，以政治學為例，時事比背誦名詞更重要，如果真的理解，便足以銘記於心。
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