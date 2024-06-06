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銓敘部：高階女性公務人員占比持續增加

中央社／ 台北6日電

銓敘部今天說，截至112年底全國公務人員人數為36萬5503人，男性占56.96%、女性占43.04%；高階女性比率續呈增加，簡任女性比率提升為39.39%，法官和檢察官女性比率升為48.31%，近10年呈逐年上升趨勢。

銓敘部透過新聞稿表示，今天在考試院會中以「112年銓敘統計年報提要報告」為題，進行業務報告，主要就「112年底全國公務人員概況」統計結果提報分析。

銓敘部指出，截至民國112年底全國公務人員人數為36萬5503人，較111年底增加849人；近10年平均年增率為0.55%，其中行政機關較111年底增加544人。

銓敘部說，全國公務人員性別比率，男性占56.96%，女性占43.04%，女性比率較111年底增加0.26個百分點。如果不計入警察人員，男性比率為47.38%，女性比率為52.62%，其中高階女性比率續呈增加，112年簡任女性比率提升為39.39%；法官和檢察官女性比率提升為48.31%。

銓敘部表示，全國公務人員平均年齡為43.80歲，較111年底略增0.13歲；年齡結構40到49歲者占28.15%最多，50到59歲者及30到39歲者，分別占27.80%、24.76%，三者合占80.71%，較111年底略減0.15個百分點。

銓敘部指出，全國公務人員具大專以上教育程度者占94.38%，其中碩博士占26.90%，分別較111年底增加0.46及0.35個百分點。全國公務人員任用經考試及格者占87.73%，與103年底比較，考試任用比率增加0.64個百分點。

銓敘部說，原住民族任公務人員人數為6723人，占全國公務人員人數比率為1.84%，以排灣族、阿美族及泰雅族居多。按性別及人員類別觀察，112年底原住民族任公務人員，男性占60.55%、女性占39.45%，人員類別中，行政人員占54.62%、警察人員占36.98%。

銓敘部表示，身心障礙者任公務人員6928人，占全國公務人員人數比率為1.90%；男性4304人、女性2624人；按各類人員別分，以行政人員5286人、占76.30%最多。

銓敘部說，以近10年全國公務人員人數變動情形觀察，112年底較103年底的34萬7816人，增加1萬7687人，平均年增率為0.55%，主要為因應治安狀況及基層警力派補需求，112年底警佐人數較103年底增加1萬247人，以及強化矯正戒護教化、落實司法改革重大政策等主要人力增補。

公務員 高考

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