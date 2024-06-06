113年高考二級考試9月28日起舉行 暫定需用名額59名

考試院會今天通過，民國113年公務人員高等考試二級考試第一試筆試，定於9月28日到29日在台北及高雄2個考區同時舉行，設一般行政（兩岸組一）等27類科（組），暫定需用名額計59名。

考試院透過新聞稿表示，這項考試各類科（組）需用名額情形，將公告在考選部全球資訊網；另應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等事項，分別依照公務人員高等考試二級考試規則及其附表、公務人員考試總成績計算規則等相關規定辦理，相關資訊將自6月7日起載明於應考須知。

考試院說明，這項考試預定在6月24日到7月3日受理報名，採網路報名方式辦理，請應考人留意相關訊息，並盡早準備，以利應試，歡迎有志加入政府部門服務者，踴躍報考。