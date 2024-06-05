公職太安逸她想轉職憂「業界不收」…網曝辛酸過去勸：民企再好都不走

公職人員工作、薪資穩定的優勢令許多人嚮往，但也有部分在職人員鑑於種種原因，考慮離職跳槽業界。一位網友苦惱，她已在公職體系服務7年，目前所在單位不需加班、業務量少，然而她一直找不到工作的動力，近期更有了辭職去民間企業的想法。而令原PO還在猶豫的原因則是「7年來幾乎沒接觸本科系相關業務」，擔心自己到業界難被雇用，猶豫是否該繼續留在公務體系。

原PO在Dcard上發文表示，她是四大理工科碩士畢業，當初因為個人考量而選擇公職。她考上地方特考後，被分發至北部地方政府，雖然第一個單位的長官、同事人都不錯，但工作上的刁難及不合理要求讓她相當崩潰，也曾懷疑自己是否真的適合當公務員？為何無法從工作中獲得成就感？

原PO認為離開痛苦的環境後，情況或許會好轉，便於綁約到期後商調至中央單位。原PO表示，現職單位平時不需加班，業務量也不多，或許是許多人口中的爽單位，然而自己依舊無法尋得工作的動力，因此有了辭職轉往業界的念頭。

但讓原PO猶豫不決的是，她已有7年沒接觸本科系相關的工作，擔心就資方的角度來看，自己會比剛畢業的新鮮人更難用，因此煩惱「是不是繼續在公務體系才是最好的選擇」。

有從事公職的網友表示，自己也有同樣想法，「我國營文組，薪水已破百，業務不忙，但分分秒秒都想離職。我懂你的感受，生活一灘死水又無能為力，留著只是為了錢」、「我也是，工作快滿5年了，還是每天都好痛苦」。

有網友建議原PO可以離職去業界闖闖，「勸你不用留戀公職，就去業界闖闖吧，才有個基準可以比較，更清楚自己要的是什麼」、「建議離職換環境嘗試，你的現況已經是不快樂的，那離開給自己一個機會吧，況且目前公職好考許多，要回頭也是可以」、「如果我是四大理工碩畢，應該會去業界看看，反正晃一圈再考進來也可以」。

但也有人持相反看法，「業界比公職還難混好幾倍、甚至幾十倍」、「7年公務員基本上外面應該不要」、「7年資歷，在公職也6萬多底薪了，在業界要超過這個薪資的可能性不高。依你的敘述也不像辦工程或技術職，只能說沒機會」。

更有過來人分享自身經歷，希望原PO在決定前先思考「當初考公職的初衷是什麼？你覺得完成了嗎？如果就這樣離開公職，會不會遺憾？是否想好回到業界要做什麼了？」、「要記得自己當初來這裡的初衷。我小時候家裡做生意失敗，很長一段時間是顛沛流離的，常被房東趕走。也因此，我發誓未來要找一份穩定的工作，即使在業界有更好的offer我還是選擇了這裡」。