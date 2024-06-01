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車禍扭轉命運 休學考警專圓夢

聯合報／ 記者葉冠妤
顏如涵想當警察，一場車禍巧遇貴人鼓勵，鼓起勇氣休學追夢，順利考取警專。圖／顏如涵提供
顏如涵想當警察，一場車禍巧遇貴人鼓勵，鼓起勇氣休學追夢，順利考取警專。圖／顏如涵提供

顏如涵從小就想當警察，夢想卻一直擺在心裡不敢實踐，直到就讀大學實習出車禍，巧遇一名警專學長鼓勵她報考，她才終於鼓起勇氣休學追夢，最後順利考取警專，備考期間幾乎與社交圈斷聯，並善用網路影音資源學習。

顏如涵一直對警察有股崇敬感，「有正義感、很威風」，但一路念高職觀光科、科大觀光系，不敢違背師長期待，每每想開口說自己其實想當警察，又把話吞回去。

原本她想大學畢業後再考警察，實習時一場車禍打亂布局。養傷期間她偶遇一名警專生，對方告訴她警專正要擴大招考，要考就趁早，促使她決定不要再蹉跎，大二升大三的暑假就休學了。

高職體系出身，顏如涵學科底子相較薄弱，跟其他讀高中的補習班同學比起來，她幾乎從零開始，也像無頭蒼蠅，國英數史地都抓不到方向。所幸補習班同學大方出借高中課本講義、參考書給她，不厭煩她的提問，也不吝在她沮喪時給予安慰。

顏如涵也善用網路影音資源學習。歷史是她的大魔王，補習班老師講得飛快，她一下子難聽懂，回家就上YouTube搜尋關鍵字，看淺顯易懂的歷史說書、動畫影片，沒有負擔地學習，無形中幫助很多。其他科目比照辦理，只要課堂上聽不懂、考卷不會寫，她就自己上網找資源、看影片。

她還回去找高職數學老師一對一教學，周末假日、補習班下課，有問題就找老師問。英文則是補習班老師提供考卷、語音錄製解答，反覆練習聽解。

備考期間，她只敢讓最好的朋友知道，陷入低潮時，除了跟補習班同學、親友討拍，提醒自己「撐下去」，讓家人以她為榮。顏如涵說，當清楚自己想要什麼，不管多累、失敗幾次，都要堅持下去。

考卷 補習 警察

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