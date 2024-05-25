犯罪學當故事書 8個月考上監所管理員

侯宏德曾在監所做過兩年約聘人員，離職後兜兜轉轉，做過工地泥作、消防設備等工作，受不了大環境的變動與低薪，想透過國考重返監所，成為監所管理員。有豐富的實務經驗參照，是他備考最大優勢。

有兩年多的現場實務經驗，侯宏德作答時不流於紙上談兵，最大的關卡是他不愛讀書，起初靠意志力苦撐，才慢慢坐得住。

侯宏德強調，讀書沒有訣竅，讀就對了，每天兩點一線，不是在讀書，就是在去讀書中心的路上，他把犯罪學理論當成故事書，看到理論，就自己重新組織、聯想，串成一個有趣的故事。

監獄學跟監獄行刑法部分交叉重疊，他讓經驗與學說相輔相成，讀來相對得心應手。至於全考選擇題的刑法，就拚命刷考古題，「考古題會讓你知道出題方向。」

侯宏德說，整天讀書容易心累，但自己沒有放棄的餘地，不想再過低薪的日子，所以義無反顧，告訴自己「想要的人生就在前方」。