不想再低薪度日 他花八個月考上監所管理員
侯宏德曾在監所做過兩年約聘人員，離職後兜兜轉轉，工地泥作、消防設備等做過不少工作，他受不了大環境的變動與低薪條件，於是想透過國考重返監所，成為監所管理員。有豐富的實務經驗參照，不流於紙上談兵，是他備考最大優勢，而背水一戰的鬥志與意志力，則是讓他8個月上榜的加速計。
高中讀機械科、大學視光系，侯宏德始終沒有明確人生目標，退伍後被朋友找進監所當約聘人員，但離職後工作一直沒固定著落，民間待久了，體驗到外頭工作環境差，於是想回到監所當公職人員。
有兩年多的現場實務經驗，侯宏德作答時不流於紙上談兵，是他的最大優勢。但最大的關卡是他不愛讀書，突然要讀書、考試，起初花費很大心力，靠意志力苦撐，才慢慢坐得住。而當時已經31歲，仍一事無成，也讓他覺得「是時候為自己認真一下了。」
侯宏德強調，讀書沒有訣竅，讀就對了。「敵人其實就是自己」全職備考，沒收入，每天兩點一線，不是在讀書，就是在去讀書的路上。他自認讀書方式比較笨，一遍看不懂，就看第二遍，讀越多次就越熟悉。他看最多次的是犯罪學，笑稱初次接觸時，明明看的是中文，讀起來卻生疏。
但後期他讀出心得，他把犯罪學理論當成故事書，看到理論，就自己重新組織、聯想，犯罪學不外乎探討人、生理、心理跟環境，人事時地物，串成一個有趣的故事。
監獄學跟監獄行刑法部分交叉重疊，他讓經驗與學說相輔相成，讀來相對得心應手。至於全考選擇題的刑法，就拚命刷考古題，重複累積錯誤，再從錯誤中找到正確答案，「考古題會讓你知道出題方向。」
侯宏德說，整天讀書容易心累，人想放鬆時總會有很多藉口，但他沒有放棄的餘地，不想再過低薪的日子，所以義無反顧，告訴自己「想要的人生就在前面，最後一哩路要堅持下去。」
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