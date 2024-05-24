頂大生、高薪同事都跳槽業界 他嘆公務員淪「基層勞工」：是不是選擇錯了

工作穩定、薪資有保障是吸引許多人報考公職的原因之一。不過，近日一位公務員在網上發文表示，看見許多頂大的研究生或有能力、領高薪的同事都紛紛被業界挖角，他才猛然驚覺自己是不是選錯了職涯方向，並感嘆從前公務員以高薪養廉、高薪引才，如今已成為吃不飽、餓不死的職業，成為「被迫躺平的公僕」。

原PO在Dcard上發文表示，自己最初是為了工作穩定、能養家才走公職這條路，然而在經過幾次政黨輪替後，曾經的講究高薪養廉、高薪引才的公職逐漸淪為箭靶，既無法獲得民眾的尊重體諒、還有永無止境的績效、KPI、研考，似乎永遠都做得不夠多。

原PO表示，他本抱持著吃不飽、餓不死心態生活，認為自己早就過了轉職的年紀，心境也被公職環境同化了不少。然而，最近看到許多頂大研究生或有能力的同事都選擇放棄月薪7至10萬的公務員、公職主管身分，跳槽民間企業，他也開始反思，自己是不是走錯了路，最終只能在這個社會上被迫躺平。

原PO表示，出走的同事告訴他，民間企業主管職管的人更少、業務單純，薪水和福利也比公務人員更好。他不禁感嘆，在雙北，公職薪資根本無法吸引真正有能力的人，若是有才的長官、同僚都出走了、大學本科的畢業生也不願報考公職，未來公務員就變成通過考試的基層勞工了。

對此，有同為公務員的網友表示認同，「26歲一畢業就進公家，現在快30歲，回頭看看這幾年，原本學的專業已經忘到趨近於0，每天做著毫無意義的雜事，每次同學會大家聊著專業領域發展，我好像永遠回答不出什麼」、「被強迫躺平，說到心坎」、「我任職公家7年，也寧可轉換跑道了。 那薪水真的顧不起家也養不起家」、「早就辭了，你還不辭會更後悔。雙北公職可以幹嘛？坐久了只有一身病，民眾都把你當公奴看」。

不過也有網友提出其他意見，「地點也是很大因素，北部有更多更好的工作機會，高雄這邊公職、國營這種鐵飯碗還是很搶手的，因為業界待遇大多更差、老闆更慣」、「真有能力的哪都能去，留下的就是有自知之明、苟且偷生，沒什麼好抱怨的，行動才是關鍵」、「公務員也是有優勢的，沒那麼差」。