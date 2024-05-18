快訊

準總統回應了！立院審國會改革法案爆衝突 賴清德凌晨發文籲回歸理性討論

國會改革法案未審完…韓國瑜午夜宣布休息 下周二再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浪子回頭 如願拚上消防員

聯合報／ 本報記者葉冠妤
曾誤入歧途的邵柏源（中），浪子回頭拾起了兒時的消防員夢想。圖／邵柏源提供
曾誤入歧途的邵柏源（中），浪子回頭拾起了兒時的消防員夢想。圖／邵柏源提供

曾誤入歧途的邵柏源，當消防員對他來說，曾是痴人說夢，直到進入高雄前金分隊，擔任救護義消，他感受到金錢買不到的快樂，也在救護工作中自我療癒，因此鼓起勇氣報考消防特考。對人生志業的鍥而不捨，加上學長姐從旁助攻，讓邵柏源如願圓夢，邁向新人生。

受偶像劇啟發，邵柏源國小就懷有消防夢，卻在高中誤入歧途，高中就念了三所，最後休學。直到廿歲時，一起混的兄弟死於非命，讓他開始想畫清界線，人生重頭來過。

邵柏源二○一九年曾考過消防特考，落榜讓他喪失自信。直到二○二一年高雄城中城大火，他在現場偶遇高雄前金分隊的老學長，從此加入救護義消，決定再拚一次特考。

備考期間半工半讀，邵柏源每天念書到凌晨四點多。他自知底子差，除了補習，還額外請家教，消防考科中的普通物理與化學，只求拿基礎分保底，火災學遇到太難的計算題，也直接放掉，把心力花在應付得來的地方、擅長的強項。勤練考古題，一周能寫掉兩隻原字筆。

對邵柏源來說，消防工作有種救贖感，透過救護他人，療癒他自己，「出勤的快樂，再多錢也換不來」，對上榜有多渴望，就會多願意付出努力，「上岸的不二法門，就是貢獻時間」。

邵柏源除了感謝不放棄的自己，他也特別感謝當初城中城大火遇到的前金分隊的學長李俊德、還有讓他進入分隊的學姐薛宛綾。

人生

延伸閱讀

高中休學誤入歧途…他浪子回頭狂寫考古題 每日念書到凌晨考上消防員

身體不適+不熟路況！新北消防員開勘災車過頭到宜蘭 自撞山壁送醫

新北議員爆消防局遊說黃國昌撤消防員組工會案 批陷侯於不義

竹聯幫葉問？醉漢兩度路倒攻擊消防員遭訴

相關新聞

浪子回頭 如願拚上消防員

曾誤入歧途的邵柏源，當消防員對他來說，曾是痴人說夢，直到進入高雄前金分隊，擔任救護義消，他感受到金錢買不到的快樂，也在救...

高中休學誤入歧途…他浪子回頭狂寫考古題 每日念書到凌晨考上消防員

一度誤入歧途的邵柏源，當消防員對他來說，曾是痴人說夢，直到進到高雄前金分隊，擔任救護義消，他感受到金錢買不到的快樂，在救...

難上榜薪情又差！普考公務員怨「不如搖飲料」 同行認：事情還要做的比較多

「鐵飯碗」生鏽了？不少人會為了穩定的薪資，選擇投入公職體系，不過近日一位普考公務員就表示，自己上岸後才發現工資扣完租金「跟我家樓下搖飲料的薪水一樣」…

燒存款苦讀一年 考上監所管理員

何友屹原是志願役軍人，退伍後到電子工廠上班，爾後轉考公職，把工作辭掉全心拚監所管理員考試。沒有收入，又面對不確定的未來，...

日讀9小時、全年無休 退伍軍人考上監所管理員

何友屹原是自願役軍人，退伍後到電子工廠上班，爾後轉考公職，把工作辭掉全心拚監所管理員考試。沒有收入，又面對不確定的未來，...

彰化限制現職公幼教師報名甄選挨批涉違憲 教育處：有前例

彰化縣113學年度國民小學暨公立幼兒園教師聯合甄選，將招考276名國小和公幼正式教師，規定縣內現職教師不得報名，部分公幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。