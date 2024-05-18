浪子回頭 如願拚上消防員

曾誤入歧途的邵柏源，當消防員對他來說，曾是痴人說夢，直到進入高雄前金分隊，擔任救護義消，他感受到金錢買不到的快樂，也在救護工作中自我療癒，因此鼓起勇氣報考消防特考。對人生志業的鍥而不捨，加上學長姐從旁助攻，讓邵柏源如願圓夢，邁向新人生。

受偶像劇啟發，邵柏源國小就懷有消防夢，卻在高中誤入歧途，高中就念了三所，最後休學。直到廿歲時，一起混的兄弟死於非命，讓他開始想畫清界線，人生重頭來過。

邵柏源二○一九年曾考過消防特考，落榜讓他喪失自信。直到二○二一年高雄城中城大火，他在現場偶遇高雄前金分隊的老學長，從此加入救護義消，決定再拚一次特考。

備考期間半工半讀，邵柏源每天念書到凌晨四點多。他自知底子差，除了補習，還額外請家教，消防考科中的普通物理與化學，只求拿基礎分保底，火災學遇到太難的計算題，也直接放掉，把心力花在應付得來的地方、擅長的強項。勤練考古題，一周能寫掉兩隻原字筆。

對邵柏源來說，消防工作有種救贖感，透過救護他人，療癒他自己，「出勤的快樂，再多錢也換不來」，對上榜有多渴望，就會多願意付出努力，「上岸的不二法門，就是貢獻時間」。

邵柏源除了感謝不放棄的自己，他也特別感謝當初城中城大火遇到的前金分隊的學長李俊德、還有讓他進入分隊的學姐薛宛綾。