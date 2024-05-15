難上榜薪情又差！普考公務員怨「不如搖飲料」 同行認：事情還要做的比較多

「鐵飯碗」生鏽了？不少人會為了穩定的薪資，選擇投入公職體系，不過近日一位普考公務員就表示，自己上岸後才發現工資扣完租金「跟我家樓下搖飲料的薪水一樣」，還得天天忍受刁民的冷嘲熱諷，令她對當初選擇普考感到後悔。貼文發布後引起議論，有同行網友認同「事情還要做的比高考多」；也有人指出原PO「考之前就應該知道了」。

一位網友在Dcard公職版發文，表示普考的公職職缺「薪情太差」，「扣完租金跟我家樓下搖飲料的薪水一樣」，每天還要忍受被刁民飆罵，讓她忍不住狂爆粗口，「誰來救救普考」。而相較之下，國營事業聯合招考的難易度較低，薪資卻比普考公務員高出不少，令原PO對當初選擇報考高普考感到後悔，「好想哭」。

貼文發布後網友紛紛湧入，有人認同原PO，表示「高普考真的難考很多，但薪水卻比較少，真是很怪的事」、「然後事情還要做的比高考多，說什麼喔我們工作不分高普考」、「普考在台北扣完租金和生活費，比在家鄉搖飲料還少」、「公務員在這個資本主義極度通膨的年代，薪水真的很低…尤其科技業帶動房價物價飆漲，只會越來越慘」、「普考領3萬出頭而已吧，扣掉房租跟基本薪資差不了多少，還要被綁3到6年，想要商調回家鄉還要找有力人士，每年薪資漲幅平均大概5百至1千左右」。

身處國營事業的網友則建議原PO，「國營要職員才錢多喔，僱員一開始也是寒酸克難，至少要10年才能齊平」、「真的，別考僱員，我做快三年才五萬多，不知道什麼時候才能破十萬」、「國營擊敗事也一大堆，單位又難調，建議去業界找工作啦，至少不喜歡還能一直換」、「選擇比努力更重要，我現在在國營，一個禮拜工作不到5小時」。

不過也有網友點破，原PO的比較基準有些奇怪，明明手搖飲店員也需要繳租金，且公務員職缺的薪資皆公開透明，認為她在無病呻吟，「薪水少是事實，但比較基準很奇怪，搖飲料的都不用租屋？」、「妳考之前就應該知道了」、「呃⋯那妳辭掉去搖飲料就好了啊！是說飲料店的刁客也沒妳想像中少，煮茶時也很熱」、「那就再去考國營啊，有人攔著妳嗎？」、「不爽做就離職去搖飲料啦」。