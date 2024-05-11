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燒存款苦讀一年 考上監所管理員

聯合報／ 本報記者葉冠妤
何友屹備考一年，只有念書能帶來安全感。圖／何友屹提供
何友屹備考一年，只有念書能帶來安全感。圖／何友屹提供

何友屹原是志願役軍人，退伍後到電子工廠上班，爾後轉考公職，把工作辭掉全心拚監所管理員考試。沒有收入，又面對不確定的未來，對他來說是場豪賭，內心也曾掙扎、想放棄。但一切痛苦都在放榜當天釋放，「拚了一年，就為了這一刻」。

高中畢業後就當志願役，覺得人生還很長，不想都在軍中虛度，何友屹退伍後到電子工廠上班，但單調、標準化的作業模式又讓他備感無聊，眼看軍中同袍考上監所管理員，於是興起也挑戰看看的念頭。

儘管對監所管理員考科一竅不通，但進入門檻不算高，遇到學習障礙，就是花時間跨越。他花大把時間練習申論，開始格式搞不懂，大小標題不會下，字又不好看，花了近四個月，每天練習兩、三題，慢慢寫、慢慢學，才終於有模有樣。

犯罪學理論繁雜，何友屹除了補習班課堂聽講，也會看書補充，動手整理心智圖；刑法、監獄行刑法選擇題，則狂寫題庫，練手感也練手速。有些科目，老師會自創諧音哏口訣，對記憶幫助也很大。

「太廢的話，會很沒安全感」，對何友屹而言，國考像是如何面對不安全感的試煉，沒有收入的這段時期，存款一直少、未來一直來，但能否抵達目的地，尚不可得知，備考過程中，一度壓力大到崩潰、想過放棄，自問「為什麼不好好過原本的日子就好了？」但這種時候，就是往前走就對了。

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