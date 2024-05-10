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食藥署禁吃荔枝樁象 曾開全台首堂「吃蟲課」教授怒開砲：管太多

日讀9小時、全年無休 退伍軍人考上監所管理員

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
何友屹辭掉工作全職準備監所管理員考試，備考一年來每天都看書，只有念書能帶來安全感。圖/何友屹提供
何友屹辭掉工作全職準備監所管理員考試，備考一年來每天都看書，只有念書能帶來安全感。圖/何友屹提供

何友屹原是自願役軍人，退伍後到電子工廠上班，爾後轉考公職，把工作辭掉全心拚監所管理員考試。沒有收入，又面對不確定的未來，對他來說是一場豪賭，內心也曾掙扎、想放棄。但一切痛苦都在放榜當天釋放，「拚了1年，就為了這一刻。」

高中畢業後就當自願役，人生還很長，不想都在軍中虛度，何友屹退伍後到電子工廠上班，單調、標準化的作業模式又讓他備感無聊，軍中同袍考上監所管理員，於是他興起也挑戰看看的念頭。

儘管對監所管理員考科一竅不通，但進入門檻不算高，對何友屹來說，申論題才是最難過的關卡，「都栽進去了，就要想辦法克服」。他花大把時間練習申論，一開始格式搞不懂，大小標不會下，字又不好看，坐在試卷前，何友屹本人更像一張白紙，什麼都不會。他花了將近4個月，每天練習2、3題，慢慢寫、慢慢學，才終於有模有樣。

遇到任何學習障礙，他就是花時間跨越，養成每天讀書、寫題目的習慣。犯罪學理論繁雜，他除了補習班課堂聽講，自己再看書補充，動手整理心智圖，理出一套知識架構，刑法、監獄行刑法選擇題，自己買來很多題庫寫，不斷地大量地寫，練手感也練手速。有些科目，老師會自創諧音梗口訣，對記憶幫助也很大。

「太廢的話，會很沒安全感」對何友屹而言，國考像是如何面對不安全感的一場試煉，沒有收入的這段時期，存款一直少、未來一直來，但能否抵達目的地，尚不可得知，他每天念書9小時，一年365天，一日不讀書便覺面目可憎，他說自己容易焦慮，很需要安全感，「看點書，就能安心一點。」

但備考過程中，何友屹仍一度壓力大到崩潰、想過放棄，自問「為什麼不好好過原本的日子就好了？」但這種時候，就是往前走就對了，榜單自會給出答案，「拚了1年，就為了這一刻。」

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榜單 監獄 軍人

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