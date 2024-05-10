日讀9小時、全年無休 退伍軍人考上監所管理員

何友屹原是自願役軍人，退伍後到電子工廠上班，爾後轉考公職，把工作辭掉全心拚監所管理員考試。沒有收入，又面對不確定的未來，對他來說是一場豪賭，內心也曾掙扎、想放棄。但一切痛苦都在放榜當天釋放，「拚了1年，就為了這一刻。」

高中畢業後就當自願役，人生還很長，不想都在軍中虛度，何友屹退伍後到電子工廠上班，單調、標準化的作業模式又讓他備感無聊，軍中同袍考上監所管理員，於是他興起也挑戰看看的念頭。

儘管對監所管理員考科一竅不通，但進入門檻不算高，對何友屹來說，申論題才是最難過的關卡，「都栽進去了，就要想辦法克服」。他花大把時間練習申論，一開始格式搞不懂，大小標不會下，字又不好看，坐在試卷前，何友屹本人更像一張白紙，什麼都不會。他花了將近4個月，每天練習2、3題，慢慢寫、慢慢學，才終於有模有樣。

遇到任何學習障礙，他就是花時間跨越，養成每天讀書、寫題目的習慣。犯罪學理論繁雜，他除了補習班課堂聽講，自己再看書補充，動手整理心智圖，理出一套知識架構，刑法、監獄行刑法選擇題，自己買來很多題庫寫，不斷地大量地寫，練手感也練手速。有些科目，老師會自創諧音梗口訣，對記憶幫助也很大。

「太廢的話，會很沒安全感」對何友屹而言，國考像是如何面對不安全感的一場試煉，沒有收入的這段時期，存款一直少、未來一直來，但能否抵達目的地，尚不可得知，他每天念書9小時，一年365天，一日不讀書便覺面目可憎，他說自己容易焦慮，很需要安全感，「看點書，就能安心一點。」