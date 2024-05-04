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邊工作邊讀書 花8個月考上消防員

聯合報／ 本報記者葉冠妤
洪士彬花八個月考上消防員。圖／洪士彬提供
洪士彬花八個月考上消防員。圖／洪士彬提供

從國營事業員工轉戰消防員，洪士彬說，當初只是想跳脫原本生活，靠意志力跟決心苦撐，一邊工作、一邊準備考試，八個月後順利考上消防員。

農業相關科系畢業的洪士彬，在台糖工作四年多，不想在同一個地方待到老，也想回家鄉工作，種種現實條件迫使他尋求改變，剛好身旁有朋友考上警察，考慮警消錄取名額多，考科生活化，相對好上手，於是決定考看看消防員。

要離開舒適圈，洪士彬不是毫無猶豫。他說，「真的很辛苦！」每天下班後，就是打開電腦上補習班視訊課程，周末泡在書堆裡，為了杜絕外在誘惑，還刪除社群軟體、推掉朋友邀約，生活只剩上班、讀書兩件事。

洪士彬表示，消防的考科有背誦，也有邏輯理解，需要花時間摸索，反覆複習。由於時間緊迫，集中火力在火災學、消防法規等報酬率較高的科目，物理與化學則掌握基本概念即可。至於許多考生放棄的英文，洪士彬卻是每天乖乖背單字，他認為，常背單字，對英文的靈敏度就會提高。從考古題能抓出趨勢跟重點；申論題、法條，則是默寫，寫了一大疊厚厚的紙堆。

洪士彬勉勵考生們，國考是一條需要毅力的路，拒絕誘惑，放下得失心，用最踏實的腳步戰勝自己。

消防員 英文

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