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公務員當12年難存錢 年薪百萬喊「買不起房」勸世：考慮別的工作

聯合新聞網／ 綜合報導
房價、物價高漲，一名公務員捧了12年「鐵飯碗」，年薪已屆百萬元仍難存錢買房，圖新聞示意圖，非提及當事人。圖／聯合報系資料照片
房價、物價高漲，一名公務員捧了12年「鐵飯碗」，年薪已屆百萬元仍難存錢買房，圖新聞示意圖，非提及當事人。圖／聯合報系資料照片

房價近幾年持續攀升，想實現買房夢想可說是愈來愈困難。一名公務員Dcard發文分享，現在房價、物價高漲，捧了「鐵飯碗」12個年頭，年薪已屆百萬元仍難存錢，眼看如今買不起房，也讓他奉勸廣大公職考生「考慮別的工作」，引起熱烈討論。

原PO表示，自己已進公家機關工作12年，月薪實領73K、年薪差不多100萬，然而如今連台北以外的房價都要千萬元起跳，物價也超級貴「根本難存錢」，讓他直呼考上公務員也買不起房子，更奉勸考生們「要不要考慮別的工作？」，掀起正反論戰。

貼文一出，有同樣是公務員的網友高喊「躺平」，「老早躺平了。每年規劃出國玩其實還蠻開心的，唯一期待的是安樂死的法案通過，這樣未來就沒有什麼牽掛及煩惱了」，此話一出，甚至吸引一票網友留言「+1」；不過，也有人與原PO持不同看法，指出身邊不少公務員朋友早已買房，「我認識的公務員，做10年以上7成都有房子」、「學妹跟她老公大概工作5年後結婚，買新成屋（雙北外的六都）沒靠家裡，警察及消防的組合」。

對此，部分網友認為，以原PO的薪水來看不算低，應重新檢視理財規劃，「死薪水不要太低的話可以靠投資吧，每個月多存一些，6萬也算不少了」、「我臨時人員都買得起了，你領7萬多買不起，你要不要想一下你的理財能力是不是有問題？」、「看能夠存多少吧，當初在私人企業薪水也是4萬左右，先住老婆娘家，跟老婆存了3年多，才湊到頭期款」。

有網友則建議原PO，不妨考慮換工作或調至非台北縣市、調整心態，「我第7年就買房了，只是不在台北。你可以選擇不住台北或是不當公務員，決定權在你啊大哥」、「那你要不要換？換成你覺得買得起房子的工作」、「其實家裡有房產和投資，當公務員穩穩地賺和花，做一些想做的事和陪家人，這樣就好了」。

Dcard 公務員 理財 薪水 買房

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