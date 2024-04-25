起步晚人4年？他大學畢業才想考公職 過來人給達陣公式：不嫌晚

公職「鐵飯碗」人人喊搶，不少志在當公務員的大學生，早早便著手準備國考。不過一名大學應屆畢業生在Dcard發文指出，自己直到最近才有了當公務人員的想法，但不如身邊同學早開始準備考公職，擔憂「現在才開始準備會不會太晚了？」掀起熱議。

原PO表示，學校辦完就業博覽會一陣子了，印象中逛完一圈，職缺薪水都落在3萬元左右，不然就是要輪夜班、去科技業爆肝。如今6月畢業在即，聽同學說正在準備考公務人員，薪水約5萬、休假多，工時也較固定，讓他萌生考公職念頭。

貼文一出，網友們紛紛認為「不嫌晚」，「不會，等你30歲想考的時候，你會很後悔怎麼沒早點準備」、「我研究所畢業，26歲開始準備」、「當初畢業前跟同學一起報名補習班，但大部分後來都放棄考了。我自己兼職考，大概第三年上榜」、「首先應屆畢業才開始準備公職一點都不晚，但是如果認為公務人員的工時比較固定或是休假多，這就不一定了，主要還是要看機關」。

對此，有過來人分享個人經歷，先上國營、再拚高普考，或同時備考者大有人在，「不會嫌晚，本人應屆才開始讀書，一年後先上國營，再隔一年高普雙榜」、「不會，我30多歲準備2個月，高考、國營都上。現在是裡面求你去上班」。然而，有網友指出，能否短時間內上榜，還是端看個人能力；另外建議，若無時間壓力，先去民營公司體驗上班生活也不錯，以免日後考上了卻適應不良。