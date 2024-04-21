113年關務、身障特考及軍官轉任考試落幕 錄取率估8.3%

民國113年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試，還有國軍上校以上軍官轉任公務人員考試今天落幕，總計報考人數為5684人，最後一節到考人數3758人，到考率約為66.12％，初估錄取率8.3％。

考選部晚間透過新聞稿說明，公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，4月20日至21日在台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及台東等6考區縣市政府的協助下順利完成，本次考試總計報考人數為5684人，包括關務特考2397人、身心障礙特考3249人及軍官轉任考試38人。

考選部指出，經過試務處統計，最後一節到考人數3758人，到考率約為66.12％，初估錄取率8.3％，實際到考人數仍以榜示後，登載在考選部全球資訊網，考選統計項下的資料為準。

考選部表示，本次考試設置66個考試類科、172科考試科目，題務組連續入闈12天，並且在6考區各縣市政府的通力合作，設置246間試場，感謝縣市政府、其他機關及學校協助辦理試務工作，還有警政、交通、電力、醫療等單位的支援及協助，在中央和地方跨部會的通力合作之下，整體考試秩序良好，順利圓滿辦理竣事。

考選部說明，配合用人機關任用需求辦理本次考試，其中身心障礙人員特考自民國114年起，調整應試科目及成績計算方式等，內容為三等考試專業科目均減列1科，三等及四等考試普通科目僅列考1科，同時配合科目減列，修正三等考試成績計算方式，普通科目占20％、專業科目占80％，四等考試則維持各科成績平均計算。

考選部也說，依照用人機關實際業務需要，三等考試由37類科修正為34類科，四等考試由41類科修正為40類科，相關修正內容可詳閱考試規則規定，不僅契合用人機關選才需求，也降低應考人應試負擔，表現政府對特殊族群的關懷與重視，提醒有志報考者及早準備，以利應試。